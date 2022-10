Regjeringen vil stoppe markedsbarnevernet. Men byråkratiet er på villspor.

Linn Herning Daglig leder, For velferdsstaten

Cathrine S. Amundsen Nestleder, For velferdsstaten

Barnevernet skal styres av et folkevalgt flertall, ikke byråkratiets egenvilje, skriver innleggsforfatterne.

Det må en kraftig opprydding til.

Aftenposten har avdekket systemsvikten i barnevernet der sårbare barn settes ut på anbud. Regjeringen vil stoppe markedsbarnevernet.

Det bør derfor vekke oppsikt at regjeringen møter hard og svakt begrunnet motstand fra sitt eget byråkrati.

Vi har fått innsyn i Barne- og familiedepartementets og Barne- og familiedirektoratets (Bufdir) korrespondanse om utfasing av kommersielle aktører.

Dokumentene viser at byråkratiet tviholder på markedsstyringen.

Dårlig beslutningsgrunnlag

Hovedpåstanden er at alt annet blir for dyrt. De skiller imidlertid ikke mellom økte kostnader som skyldes økte kompetanse- og kvalitetskrav, og kostnader ved en avkommersialisering.

Bufdir beregner også så høye kostnader til offentlige barnevernsbygg at de priser dem ut av barnevernet. Det fremgår derimot ikke om de stiller samme krav til kommersielle institusjoner. Bufdir ser ansatte som rene markedsaktører som vil presse frem overdrevne lønnskrav.

Anslagene har ikke forankring i virkeligheten. Det hele gir et bekymringsfullt dårlig beslutningsgrunnlag.

Svak kunnskap

Bufdir avslører i tillegg svak kunnskap om de kommersielle konsernene de handler med. I en oversikt gjør de graverende feil på tre av de fire største aktørene.

1. Bufdir oppgir selskapet Humana AS, men dette er slett ikke det nest største barnevernsselskapet i Norge, Human Care AS arrow-outward-link , som inngår i svenske Humana Group arrow-outward-link . Isteden har Bufdir funnet et selskap som huser fastleger og legespesialister arrow-outward-link , blant dem legemiddeldirektør Steinar Madsen.

Selskapet Bufdir faktisk handler med, er børsnotert i Sverige, og de største eierne arrow-outward-link er investeringsfond og banker i Norden, London og Luxemburg.

2. Eierskapet til det svenske storkonsernet Team Olivia Group arrow-outward-link ender i oversikten i Norge, men i Team Olivia arrow-outward-link som Bufdir handler med, er hovedeieren det finansielle oppkjøpsfondet Procuritas, som opererer via skatteparadisene Sveits og Guernsey.

3. Den største barnevernsaktøren, Stendi AS arrow-outward-link , har i oversikten et eierskap som ender hos Vardaga og NytidaCare AB. Men Stendi inngår i det svenske børsnoterte Ambea-konsernet arrow-outward-link , og de største eierne er arrow-outward-link holdingselskap, fond og banker.

Omdannet til ideell aktør

Det siste selskapet, Aberia arrow-outward-link , er eid av Adolfsen-brødrene arrow-outward-link , som har bygd et velferdsimperium på skattefinansierte velferdstjenester. De figurerer på 70. plass på Kapitals liste arrow-outward-link over Norges rikeste. Aberia ble imidlertid i høst omdannet til en ideell stiftelse.

Tre mindre selskaper arrow-outward-link Bufdir har gitt kontrakter som ideelle våren 2022, var også inntil nylig kommersielle. Et oppgir at omdanningen skjedde ved inngåelse av den nye driftsavtalen med Bufdir.

Er det slik byråkratiet følger opp regjeringens politikk og Stortingets vedtak om at andelen ideelle skal opp til 40 prosent? Ved at kommersielle selskaper omdannes til ideelle aktører over natten?

Må en kraftig opprydding til

Bufdir virker mer opptatt av å videreføre markedssystemet enn å gjøre nødvendige systemendringer i tråd med demokratiske vedtak for barna som trenger samfunnets hjelp.

Barnevernet skal styres av et folkevalgt flertall, ikke byråkratiets egenvilje eller inkompetanse.