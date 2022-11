Bevis og sannsynlighet

Professor emeritus i helseøkonomi Erik Nords innvendinger i Aftenposten 8. november mot min test av jusstudenters evne til å vurdere usikre bevis som sto på trykk i samme avis 1. november, treffer ikke. Hans tre punkter innebærer at jeg burde ha gjennomført en annen undersøkelse.

I min kronikk ga jeg ikke en fullstendig presentasjon av undersøkelsen. Av plasshensyn nøyet jeg meg med å referere til en bok med nærmere forklaringer. Nords bemerkninger tyder på at den kortfattede presentasjonen i kronikken lett kan lede til misforståelser. I oppgaven jusstudentene fikk, sto det blant annet:

«For enkelhets skyld antas at det for å vurdere bilens farge foreligger kun to bevis:

Dommeren (juryen) får opplyst av en psykolog at alminnelig troverdige vitner tar feil i den forstand at de i 5 prosent av slike vitnesituasjoner sier at bilen var rød, selv om den ikke var det (5 prosent er «falske positive») De sier videre at bilen var rød i alle tilfeller hvor den faktisk var rød. På øya er 0,1 prosent (1 promille) av bilene røde. Dommeren antas å oppfatte disse opplysningene som sikre.»

Med disse forutsetninger blir Erik Nords innvendinger ikke relevante. Forutsetningene ble bevisst valgt for å gjøre problemet så enkelt at studentene kunne ha en mulighet for å finne et riktig svar.

Undersøkelsen ble presentert i min bok «Bevisvurdering – usikkerhet og sannsynlighet» fra 2016. Jeg har så langt ikke registrert noen kritikk av undersøkelsen.

Erling Eide, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo