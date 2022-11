Torgersen-saken: 64 år etter dommen

«Av de store justismordene gjenstår nå bare saken mot Fredrik Fasting Torgersen», skriver advokat Jan Tennøe i Aftenposten 1. november. I debattinnlegget tar Tennøe nok en gang Torgersen i forsvar.

Torgersen ble i 1958 dømt for drapet på en 16 år gammel jente. Hans mange forsvarere har kanskje en god sak, men deres argumenter overbeviser ikke.

Tennøe skriver for eksempel at «Gjenopptakelseskommisjonen har (…) avgjort skyldspørsmålet» i Torgersen-saken. Det stemmer selvsagt ikke.

Om det såkalte tannbittbeviset skriver Tennøe at «i dag ansees det som helt sikkert at en annen enn Torgersen har avsatt disse bittmerkene» (min utheving). Mens kommisjonen i sin avgjørelse skriver at «tannbittbeviset hverken taler for Torgersens skyld eller for hans uskyld» (s. 70). Tennøes debattinnlegg er spill for galleriet.

Tilfellet Torgersen-saken er ikke bare historien om et grufullt drap på en 16 år gammel jente. Det er også historien om en nærmest uendelig rekke med eksperter, advokater og akademikere som gjennom 64 år ennå ikke har klart å vise at dommen fra 1958 er uriktig.

Finn Iunker, forfatter