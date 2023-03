Kinesere, datasentre og norsk våpenindustri

31.03.2023 01:00

Konsernsjef i Nammo Morten Brandzæg peker på viktige problemstillinger i sitt debattinnlegg 28. mars. Vi trenger debatt om prioritering av elektrisitet og hvordan forholde seg til kinesiske selskaper. Dessverre er debatten i dag snever og lite faktabasert.

Norske datasentre står for 0,8 prosent av Norges strømforbruk og øker til 3,6 prosent i 2030 hvis planlagte prosjekter realiseres. Dette er uten «kryptoanlegg», som ikke må forveksles, eller blandes inn i, diskusjon for eller mot datasentre.

Den kraftkrevende industrien (uten datasentre) bruker 30 prosent av strømforbruket og får særfordeler og CO₂-kompensasjon for skadelige utslipp.

Datasentre får ikke fordeler, men står for dobbelt så stor verdiskaping pr. GWh.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til kinesisk eierskap. Tiktok eier ikke infrastruktur i Norge, men leier kapasitet til lagring av blant annet data fra 1 million norske brukere. Alle i Norge må følge norsk lov, og norsk etterretning har mulighet til å kontrollere data som krysser Norges grenser.

Kina har eierinteresser i mange selskaper. Et eksempel er Elkem, som kontrolleres av kinesiske myndigheter gjennom China National Bluestar/ChemChina, som eier 52,9 prosent. Elkem alene sto i 2022 for tre ganger så stort kraftforbruk som alle norske datasentre samlet.

Datasentre er avgjørende for digitalisering, og lagring og analyse er svaret på mange av de største utfordringene vi står overfor. Vi kan ikke si nei til datasentre fordi enkelte ikke liker innhold som lovlig lagres på et datasenter.

Datasentre er navet i den nye verdensøkonomien, og lagring av «den nye oljen» i Norge er en strategisk ressurs for Norge.

Norge trenger langsiktighet for å bygge industri og en forutsigbar prosess for å prioritere elektrisitet. Lagring og analyse av data i Norge er viktig for alle. Det gjelder både for kinesisk kontrollert ferrosilisiumprodusenter, norske våpenprodusenter og det digitale næringslivet.

Øyvind Husby, administrerende direktør, IKT Norge

(Tiktok og Green Mountain er blant 300 selskaper som er medlemmer i IKT Norge)