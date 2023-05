Alle skal med!

Idrettspresident Berit Kjøll svarer på Aftenposten lederartikkel.

Vi jobber hardt for å holde kostnadene nede.

08.05.2023 12:48

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Økonomi skal ikke hindre noen i å være med i en organisasjon som har idrettsglede for alle som visjon. Norges idrettsforbund jobber daglig med denne utfordringen.

2. mai hadde Aftenposten en leder med en oppfordring om å gjøre mer på dette området. Det skal vi, og det gjør vi. Det er gledelig at 93 prosent av alle barn og unge er med i idretten i løpet av livet. Det betyr at idretten speiler samfunnet, men dessverre betyr det at noen får det vanskelig med å være med på grunn av økonomi. Økte kostnader og dårligere privatøkonomi forsterker økonomi som barriere for idrettsdeltagelse. Det utfordrer vår visjon om å skape idrettsglede for alle.

Nettopp derfor jobber vi hardt for å holde kostnadene nede. Det er idrettens egen alvorlige utfordring. Det er ingen som kjenner mer på konsekvensene av at barn uteblir fra idretten, enn barna, foresatte og idretten selv.

Men politikerne må også erkjenne at det finnes kostnadsdrivere som idrettslagene ikke kan gjøre noe med. Leie, drift eller bygging av idrettsanlegg koster mye for idrettslagene. Økende kostnader i samfunnet er ikke et problem idretten kan løse. Vi har spilt inn til myndighetene hvordan de kan gjøre det enklere og billigere for idrettslagene, slik at inngangsbilletten til idretten blir lavere.

Spillemidlene til idrett går først og fremst til å stimulere anleggsbygging og til å skape idrettsaktivitet i 9500 idrettslag. Idrettskretsene og idrettsrådene veileder idrettslag, driver utdanningstiltak og bidrar til å bedre rammebetingelsene for idretten lokalt og regionalt. Særforbundene tar på sin side et enormt ansvar for utvikling av egen idrett både i topp og bredde.

Idrettsforbundet (Nif) sentralt samordner en rekke oppgaver på vegne av særforbundene og idrettskretsene. Kontakt med statlige organer og politikere på nasjonalt nivå er avgjørende for å skape bedre rammebetingelser.

På den måten kan idrettslagene bruke sine ressurser på å skape aktivitet. Sammen kan vi sørge for at økonomi ikke blir en barriere for idrettsdeltagelse – ikke for noen.