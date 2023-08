Utfordringene på Haugerud blir hverken fortiet eller skjønnmalt

Hvor bevisst er vi på at rusproblematikken blant ungdom på vestkanten er større enn på østkanten? spør innleggsforfatteren. Vis mer

Vi må forstå hverandre bedre og slutte å presentere ensidige analyser eller slenge dritt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Trosterud og Haugerud har vært i søkelyset i sommer i forbindelse med at det kan være krevende å bo i flerkulturelle områder. Det er helt OK. Særlig når pressen besøkte området og lette etter mulige svar med mål om ikke å øke stigmatiseringen. Men så kommer Kjetil Rolness med sin avstandsanalyse der han indikerer fortielse og skjønnmaling i Aftenposten 22. juli.

Utfordringene på Haugerud blir hverken fortiet eller skjønnmalt. Her jobbes det systematisk. Jeg pleier å si at jeg bor på «beste østkant» og får støtte fra Oslo kommunes levekårsundersøkelser fra Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo) (Fafo)Fafo er et forskningsinstitutt innen anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, etablert i 1982 av Landsorganisasjonen i Norge (LO) som Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. (SNL), som viste at innbyggerne på Grorud, Østensjø og Bjerke trives bedre enn dem på vestkanten. Vi opplever gode, levende nærmiljøer med lave skuldre der man jobber aktivt med hvordan ulike kulturer kan leve side om side.

Samtidig er det like sant at det skjer vonde episoder, at det er krevende når forskjellige kulturer lever tett, og at mange har vonde livserfaringer som preger dem. Det er også sant at det i noen kulturer utøves oppdragervold og andre skikker som skaper sår. Men det er lettere å se skadelige sider ved andres kultur enn sin egen. Alle må jobbe med sitt. For hvor bevisst er vi på at rusproblematikken blant ungdom på vestkanten er større enn på østkanten?

Imponert av politiet

På Haugerud er det flere gode offentlige prosjekter. Samtidig utvikler vi dynamiske nærmiljøtiltak. Høsten 2022 ble Haugerud Samarbeidsforum etablert. Dette er et godt, gammeldags lokalsamfunnsmøte. Et format som er gjenkjennbart, men lite brukt i byer. Den nye integreringsbyråden, Usman Mushtaq (Ap), måtte besøke tiltaket. For i Samarbeidsforumet møter alle: skoleledelse, senterledelse, idrettsforening, frivillighetssentral, trossamfunnene i kirker og moskeer, frivillige organisasjoner, eldresenter, bydel og politiet.

Jeg er blant annet blitt imponert av politiet i Oslo. Deres nærhet til hvor utfordringene faktisk er og deres relasjonelle kompetanse er spesiell. De har øyne og ører ute. Det gir trygghet å vite dette. Det betyr ikke at de klarer å få med seg alt, men når noe skjer, er forebyggingspolitiet der. En annen proaktiv aktør er trossamfunnene.

Forandringen må komme innenfra

Haugerud Samarbeidsforum kan få flere øyne og ører og skape økt tillit ved å ta vare på hverandre. Ikke minst må flere foreldre på banen. Det har vært en foreldresatsing i Alna bydel i 20 år gjennom tilbud om ICDP-foreldregrupper (International Child Development Programme), med mål om å styrke dialogen mellom foreldre og barn. Det gir synlig effekt på individnivå, men nå jobber vi med å finne løsninger for å utvikle dette videre til en støttende foreldrekultur på flere arenaer samtidig.

Rolness’ utfordring til forandring må komme innenfra. Kom gjerne på besøk til Haugerud, Rolness. Det er dessverre mange fra Oslo vest som tror det er skummelt. Vi må forstå hverandre bedre og slutte å presentere ensidige analyser eller slenge dritt.

Vi vet hva stigmatisering gjør for den enkelte – uavhengig av om man får det servert direkte eller kollektivt. Takk igjen til Aftenposten som kom på besøk og viste sanne sider av vårt nærmiljø – både det gode og det utfordrende.