Folkeretten gir veiledning om Ukraina

Publisert: 15.08.2023

Forsker Julie Wilhelsen er i sin kronikk i Aftenposten 13. august opptatt av at situasjonen i Ukraina er kompleks. Det er jeg enig i. Men hun nevner ikke at det internasjonale regelverket kalt folkeretten fastsetter de grunnleggende reglene for verdenssamfunnet – og Ukraina. I stedet gir hun inntrykk av at alt flyter: «Internasjonal politikk er fundamentalt sett relasjoner, relasjoner i endring.»

Flere av folkerettens regler er sentrale for hvordan vi bør forholde oss til Russlands aggresjon. Det er i motsetning til hva Wilhelmsen gir inntrykk av, ikke slik at beskyttelse av den territorielle integriteten er ett av flere prinsipper som skal avveies i støtten til Ukraina. Folkeretten fastsetter at okkupasjon av en annen stats territorium ikke skal anerkjennes av noen stater. Kun Ukraina, i kraft av sin folkerettslige suverenitet, kan avgjøre hvor store ofre eget territorium er verdt. Et vestlig press om å oppgi okkupert territorium for å få fred ville undergrave Ukrainas berettigede forsvarskamp. Det ville også sette en uheldig presedens for at mindre stater, inkludert Norge, bør gi territorielle innrømmelser dersom de blir overfalt.

Wilhelmsen stiller spørsmål ved at Ukrainas allierte er villige til å bistå med våpen, men ikke soldater. Også her gjør hun det lett for seg selv og overser folkeretten. Skulle Nato-allierte sette inn soldater, ville de og Nato bli del av krigen. De allierte har hele tiden prøvd å unngå dette. Våpenbistanden innebærer ikke at disse statene blir stridende parter, og Nato-paktens artikkel 5 om felles forsvar blir ikke aktivert. Sånn bør det fortsatt være.

Til slutt: Sammenligningen med støtten til Tsjetsjenia og til kvinnene og barna i Afghanistan treffer ikke. Folkerettens regler om støtte til en stat som er blitt utsatt for aggresjon, er helt forskjellig fra disse tilfellene – og det bestemmer også hvilken støtte som kan og bør gis.

Geir Ulfstein,

Professor emeritus, Universitetet i Oslo