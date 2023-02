Senterpartiets stridsvogner

07.02.2023 02:00

Kort sagt, tirsdag 7. februar.

Mens Norge kjøper tyske Leopard-stridsvogner, samarbeider Tyskland med Frankrike om å erstatte Leopard og franske Leclerc med fremtidens løsning: droner på bakken og i luften integrert med presisjonsvåpen. Systemets sentrum kan bli en panservogn, men det blir ikke en stridsvogn.

Ukraina ber om stridsvogner for sitt flate terreng de neste månedene. Vi går for stridsvogner for vårt vanskelige terreng de neste 30 årene. Polen, med like flatt terreng som Ukraina og en nesten like akutt trussel, går for nye stridsvogner og lisensbygger lettere og mer moderne sørkoreanske K2. Hadde vi valgt K2, ville Polen, ikke Sør-Korea, blitt partner.

Vi må nå kutte drastisk i pengene til våre mest akutte behov, presisjonsild, droner og helikoptre som er kritisk viktige for å nå raskt frem til kriser. Stridsvogner vil nå frem for sent, eller aldri.

Hva var viktigst for forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og partileder Trygve Slagsvold Vedum på podiet i Rena under presentasjonen av kjøpet? Senterpartiet får nå et hardt tiltrengt løft i sine bastioner i nord. Det er snart kommunevalg.

John Berg major (r), forsvarsanalytiker