En uforbeholden støtte til Oslo-rektoren fra en kollega i skolen

En rektor ved en skole i Oslo reagerte på at en elev ikke ville håndhilse på henne under en vitnemålsutdeling. Dette har skapt debatt.

Rektorens tale til foreldrene var modig og nødvendig. Det er skuffende at Utdanningsetaten ikke støtter henne.

27.06.2023 13:09

Jeg ønsker å rette vår felles oppmerksomhet mot Utdanningsetatens behandling av rektoren ved en ungdomsskole i Oslo. Saken er omtalt i flere medier. Som sentralstyremedlem i Skolelederforbundet og rektor ved en mottaksskole i Trondheim vil jeg uttrykke min fulle støtte til rektoren. Jeg vil også uttrykke min bekymring over Utdanningsetatens håndtering av denne saken.

Rektoren sto opp mot intoleranse og polarisering da hun reagerte på at en elev ikke ville håndhilse på henne under en vitnemålsutdeling for 10. klasse ved skolen. Rektoren uttrykte klart og tydelig at det å nekte å håndhilse på en kvinne, er uakseptabelt. Dette er et prinsipp som bør være grunnleggende i vår skole og samfunnet for øvrig.

Dessverre har Utdanningsetaten ikke vist seg å dele rektorens syn og forståelse av skolens oppdrag.

Vi skal jobbe mot intoleranse og polarisering

Som rektorer har vi en dobbeltrolle i skolen: å utdanne og danne våre elever. Vi har en plikt til å jobbe mot intoleranse og polarisering hver dag.

Rektorens tale til foreldrene var modig og nødvendig.

Hun har likevel i ettertid beklaget hendelsen overfor skolens foresatte. Hun skriver i en e-post at reaksjonen hennes var for sterk og konfronterende. Grunnskoledirektør Wenche Natasja Savalov i Utdanningsetaten sier til Nettavisen at de stiller seg bak rektorens beklagelse. Savalov ønsker ikke å kommentere om hendelsen vil gi noen konsekvenser for rektoren.

Det er skuffende at Utdanningsetaten ikke støtter rektorens reaksjon da en elev nektet å håndhilse på henne.

Det er avgjørende at vi rekrutterer sterke, tydelige og modige ledere i skolen. Dette gjelder spesielt i en tid der slike utfordringer blir stadig mer komplekse.

Sannsynligvis blir denne rekrutteringen vanskeligere når vi ser slike eksempler på at ledere blir kastet under bussen av skoleeier fordi de fronter fellesskapets verdier, etikk og normer.

Det er avgjørende at vi rekrutterer sterke, tydelige og modige ledere i skolen

Dette sender feil signaler. Samtidig svekker det tilliten til skoleeierens evne til å støtte og beskytte sine ansatte – spesielt ledere i oppvekstsektoren.

Kvinnelige kolleger skal ikke kalles «haram»

Jeg utfordrer alle gode krefter til å samle seg i støtte til rektoren i Oslo og hennes kamp mot intoleranse og manglende respekt.

Det er viktig at vi som samfunn står opp for våre verdier og prinsipper. Vi må støtte de som tør å handle på vegne av fellesskapet når det er nødvendig.

Utdanningsetaten bes også reflektere over sin håndtering av denne saken og komme på banen og vise sin tydelig støtte til rektoren.

Vi kan ikke akseptere at kvinnelige kolleger blir definert som «haram», noe rektoren nevner i e-posten til de foresatte.

Skoleeiere må være modige og stå opp for de ansatte som arbeider mot intoleranse og manglende respekt i våre skoler.

La oss sammen fortsette å bygge en skole og et samfunn som verdsetter respekt, toleranse og mangfold.

Innleggsforfatteren er varamedlem for Høyre i kommunestyret i Trondheim.