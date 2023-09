Hvor mye er vi villige til å øke atomfaren for å bistå Ukraina?

Atomskyggen sniker seg smått nærmere oss i Norge og Europa, skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt av Vladimir Putin ved Russlands senter for utvikling og produksjon av atomvåpen tidligere i september. Vis mer

Putin byr opp til russisk atomrulett.

Publisert: 28.09.2023 20:00

Når Russland, verdens største atomvåpenmakt, utkjemper en brutal krig i vårt nabolag, sniker atomskyggen seg smått, men fremdeles uhyggelig, nærmere oss i Norge og Europa.

Krigen i Ukraina og den tiltagende spenningen mellom Russland og Vesten er bare ett av utviklingstrekkene som skaper grobunn for økt atomfrykt. Det skjer stadig en videreutvikling av Nord-Koreas atomvåpenstyrke. Det er økt spenning mellom Kina og USA og en tilsynelatende økt risikovillighet mellom atomrivalene India og Pakistan. Om ikke det var nok, kollapset atomavtalen med Iran, som tilsier at atomfrykten brer seg over store deler av verden.

Likevel hevder eksperter, med rette, at sannsynligheten for atomkrig etter de fleste solemerker fremdeles er veldig liten. Og den vil fortsette å være lav til tross for økende vestlig militærstøtte til Ukraina. Grunnen er at atomvåpenstater vil avskrekkes fra å anvende disse våpnene på grunn av motstanderens evne til å gjengjelde ødeleggelsen med egne atomvåpen.

Dette er derimot en for endimensjonal risikovurdering. Fordi enhver sannsynlighet, uansett hvor lav, eller hvor stor usikkerhet det er knyttet til sannsynlighetsberegningen, må sees i lys av et mulig utfall: i dette tilfellet atomkrig.

Dette er spesielt viktig i dette tilfellet da en analyse som kun vedgår seg sannsynlighetsestimatet, ignorer atomkrigens definerende karakteristikk: massiv ødeleggelse som det er umulig å unnslippe.

Konsekvensvegring, ikke sannsynlighetsvegring

De fleste er ikke villige til å spille russisk rulett uavhengig av hvor mange tomme sylinderkamre revolveren har. Kostnaden forbundet med en sikker død er for høy. Det potensielle godet og sannsynligheten er her relativt ubetydelig. Det er kostnaden ved det uønskede utfallet som driver motviljen til å delta. Den samme logikken bør benyttes når vi diskuterer risikoen for atomkrig.

Å gi etter for denne type atompress fra Russland er på ingen måte ubetydelig

Det er derfor lite konstruktivt kun å diskutere sannsynligheten for atomeskalering forbundet med å gi ulike militære kapasiteter – som for eksempel F-16-fly eller ATACMS-missiler – eller andre militære støtteordninger til Ukraina. Dette uten å være tydelige på utfallet som er assosiert med disse høyst usikre sannsynlighetsestimatene.

Selv hårfine økninger i sannsynligheten for atomkrig vil være meget alvorlige og bør ikke tas lett på. For det verst tenkelige utfallet betyr slutten på verden slik vi kjenner den. Derfor bør vi hverken ignorere eller bagatellisere minimale økninger i denne sannsynligheten når vi diskuterer ulike militære støttetiltak til Ukraina. Atomfaren handler nemlig først og fremst om en konsekvensvegring, ikke en sannsynlighetsvegring.

Risikotoleranse

Atomalderens mørke spilleregler tilsier at aktøren med mest å tape har et ess i ermet. Så lenge vestlige lands eksistens ikke står på spill, vil en stadig mer presset og desperat Putin ha en høyere risikotoleranse enn sine vestlige motparter dersom eskaleringen tiltar. Putin vet dette og vil forsøke å by opp til en runde russisk atomrulett, i den tro at Vestens villighet til å støtte Ukraina vil forvitre etter hvert som flere patroner puttes inn i revolveren.

Ukraina fortjener all den støtten de kan få. Men hvor mye vi er villige til å øke atomfaren for å bistå Ukraina, og for ikke å gi etter for atomtruslene til Russland, er en politisk avgjørelse som må bygge på en helhetlig risikovurdering.

Å gi etter for denne type atompress fra Russland er på ingen måte ubetydelig. Det vil ikke bare påvirke Ukrainas muligheter til å kjempe sin rettferdige og nødvendige eksistensielle kamp. Det vil også sette en farlig presedens hvor atomvåpenstater – som Russland, Nord-Korea og Kina – tar lærdom av at vestlig støtte avskrekkes dersom atomrisikoen skrus opp tilstrekkelig.

Debatten rundt militærbistand til Ukraina og atomfaren kan ikke kun belage seg på et sannsynlighetsestimat. Vi må samtidig erkjenne hva som potensielt står på spill, samt at andres risikotoleranse trolig overgår vår egen. Kun da er det mulig å ta veloverveide valg om hvordan vi bør balansere ønsket om å støtte Ukraina og atomrisikoen.