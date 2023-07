Sverter Israels pridefeiring

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I en artikkel om pride i Aftenposten lørdag 1. juli hevder Palestinakomiteens leder Line Khateeb at «Israel bruker rosavasking for å promotere seg selv som liberalt demokrati for å dekke over menneskerettighetsbrudd».

Ved avslutningen av min FN-tjeneste i Midtøsten i juni 2009 hadde jeg gleden av å være med å feire Tel Avivs 100 år. Havnepromenaden var pyntet med pride-flagg, sikkert hundre eller flere. Det var bestemt at hele juni måned skulle være i toleransens tegn i forbindelse med feiringen.

Gleden av å feire frihet, toleranse og mangfold er viktigere enn noen gang. Når lederen av Palestinakomiteen bruker en slik anledning til å sverte Israel, må det sies å være svært lite tillitsvekkende.

Eigil Jespersen

Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse