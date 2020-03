I disse koronadager er det på sin plass med grunnleggende smittevern. Grunnleggende smittevern er aller beste måte å beskytte seg selv og andre mot smitte med koronavirus, influensa og forkjølelse på. Og ja, antibac/håndsprit tar absolutt knekken på koronavirus ved riktig bruk!

Her er noen illustrerte punkter for grunnleggende smittevern.

Annabelle Tully

Annabelle Tully

Annabelle Tully

Det mange ikke vet, er at for at håndsprit skal være effektivt, trenger man betydelige mengder av det.

Det vanligste er å gni inn en liten mengde i håndflatene, eller til og med tørke det av med én gang.

Håndsprit fungerer ved å tørke ut og ødelegge hinnen av virus og bakterier. Dette skjer kun ved at de «drukner» i spriten og deretter tørker ut. Derfor må hendene vætes ordentlig slik at de blir dryppende våte, for så å lufttørke. Da skal hendene dine være tilnærmet helt fri for bakterier og virus.

De største smittesyndene

De største smittesyndene er ingen eller feil bruk av håndsprit, hosting direkte på hendene (eller rett ut i luften), for så å ta på andre overflater, samt at man tar seg i fjeset uten å tenke seg om. Sistnevnte er noe vi alle gjør. Det er lurt å være oppmerksom på hvor mye man tar seg i fjeset og unngå dette mens man er ute. Dette er den desidert vanligste smitteveien for luftveisvirus som korona.

En annen ting verdt å være oppmerksom på er at håndvask faktisk må utføres veldig grundig for å ha noen hensikt. Ved å skylle hendene i noen sekunder oppnår man i utgangspunktet ingen verdens ting, og hvis man attpåtil bruker lufttørkere, så sprer man bare bakterier og virus rundt i hele rommet.

Generelt bør man unngå lufttørkere! I en pandemisituasjon er dette særlig viktig å unngå.

Masker gir falsk trygghet

En siste ting å tilføye er at apotekene ser ut til å ha blitt utsolgt for masker. Masker gir fort en falsk trygghet og forebygger svært lite smitte hos friske mennesker. Særlig hvis man uansett tar seg selv i fjeset eller på masken med smittestoff. Det kan derimot ha en beskyttende effekt overfor andre dersom den syke selv har på seg masken.

Det er ellers verdt å merke seg at for de fleste friske og unge ser dødstallene for koronavirus ut enn så lenge til å være relativt lave (ca. 0,2 prosent).

Don’t panic, just antibac!

Annabelle Tully har en mastergrad i fysiologi med spesialisering innen nevrobiologi fra Universitetet i Oslo. Studerer også medisin ved Universitetet i Oslo.