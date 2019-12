Det pågår nå en debatt om det er trygt å utelate animalske produkter fra kostholdet til gravide, ammende, spebarn og småbarn.

Kosthold er et følsomt tema for mange, og det er lett å skape steile fronter. Helsedirektoratets oppgave er å gi veiledning og råd til alle, slik at man sikrer et helsemessig forsvarlig kosthold, uansett livssyn.

Veganisme som livssyn

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Vi anbefaler også at magre meieriprodukter er en del av det daglige kostholdet. Anbefalingene er godt dokumentert, og dersom de følges, reduserer man risikoen for en rekke sykdommer og sikrer god ernæringsstatus.

Noen ønsker av ulike grunner ikke å spise animalske produkter. I regjeringens handlingsplan for bedre kosthold er målet at hele befolkningen skal sikres et godt kosthold, uavhengig av blant annet kulturell bakgrunn, religion og livssyn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet anerkjente veganisme som livssyn i 2015. Livssyn og kosthold er personlige valg. Det er valg man har rett til å ta for seg selv, også for sine barn, så sant det er helsemessig forsvarlig.

Respekt og åpenhet

Barn, gravide og ammende har særlig behov for en rekke viktige næringsstoffer. Det er enklere å dekke dette behovet gjennom et kosthold som inkluderer animalske produkter. Utelater man alle animalske produkter fra familiens kosthold, krever det at foreldrene setter seg grundig inn i hvilke næringsstoffer det er nødvendig å få i seg, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

I likhet med det svenske Livsmedelsverket, gir vi også praktiske råd for dem som velger et rent plantebasert kosthold, basert på felles nordiske næringsstoffanbefalinger. Råd om hvilke næringsstoffer man må være oppmerksom på gis på Helsenorge.no for gravide, ammende, spedbarn og barn. Men foreldre i en familie som velger et kosthold uten animalske produkter, er selv ansvarlige for å sørge for at de har den nødvendige kompetansen for praktisk gjennomføring.

Gravide, ammende, sped- og småbarnsforeldre som velger et rent plantebasert kosthold, bør møtes med åpenhet og respekt for sine livsvalg og få veiledning om hvordan de skal sikre inntaket av næringsstoffer for seg selv og barna sine. Her har helsepersonell et viktig ansvar.

Veldokumenterte råd

Følger man offisielle råd, kan man spise trygt og riktig også uten animalske innslag. Det er godt dokumentert at et riktig sammensatt plantebasert kosthold, med enkelte tilskudd, kan dekke behovet for næringsstoffer i alle livsfaser, inkludert for gravide, ammende, spedbarn og småbarn.

Det er ingen tvil om at et ensidig og mangelfullt kosthold kan ha alvorlige konsekvenser, ikke minst for gravide og små barn. Dette er helt grunnleggende, uansett om man velger bort kjøtt eller ikke.

Helsedirektoratets oppgave er å gi veldokumenterte råd om hvordan man kan sette sammen et kosthold som bidrar til god helse til alle grupper i befolkningen, både de som spiser animalske produkter og de som av ulike årsaker ikke gjør det.

