De nye skattereglene for tips gir masse problemer for ansatte og arbeidsgivere – og lite ekstra skatt. De foreslåtte reglene gir en rekke uheldige bieffekter, og servitørene rømmer bransjen.

Det finnes et meget enkelt alternativ, som lar seg gjennomføre umiddelbart. Det vil alle parter tjene på. Regjeringen bør snu før høysesongen setter inn. All inntekt bør beskattes. Det gir en «hvit» økonomi, og et skattesystem der alle bidrar. Tips og drikkepenger har en lang historisk forankring, og det er enkelt å få dette beskattet. Men det må gjøres på en annen måte!

Full forvirring om praksis

En rask rundspørring i bransjen viser at ingen restaurantbedrifter føler seg trygge på hvordan ordningen praktiseres. Man finner ikke to regnskapsførere eller revisorer som gir samme råd.

I dag er tipsen noe som går direkte til de ansatte. Det er ikke inntekter til restauranten.

Men nå må all tips inn i omsetningen til arbeidsgiver, før den deles opp i arbeidsgiveravgift, feriepenger, OTP, administrasjonskostnader og skatt.

Det blir ikke mye igjen til den som skulle hatt tipset.

Mange restauranter har omsetningsbasert husleie. Takket være vår regjering får altså mange restauranter nå økt husleie som takk for skatt på tips til de ansatte.

Bryter egen ambisjon

I Regjeringens Granavolden-erklæring gjentas ønske om forenkling og verdiskaping i arbeidslivet. Dette er en kjent melodi fra både Høyre, Frp, Venstre og KrF. Det loves mer effektive arbeidsprosesser, forenklinger og avbyråkratisering. I praksis skjer det motsatte.

Det blir dyrere å drive restaurant og dårligere betalt å være ansatt.

Forslaget som er kommet, medfører omfattende manuelle prosesser som er tidkrevende. Det blir dyrere å drive restaurant og dårligere betalt å være ansatt. Resultatet merker vi her og nå.

Folk vil ikke arbeide i bransjen lenger. Jeg mangler ansatte til sesongen som begynner om noen få uker.

Jeg spør meg: Ønsker vi nordmenn inn i serveringsnæringene? Hvor skal ungdom, studenter og ufaglærte jobbe?

Løsningen er snublende nær

De eksisterende reglene var meget enkle og rettferdige sjablongregler til bruk for skatteetaten, arbeidsgiver, arbeidstager, regnskapskontor og revisor. I takseringsreglene (paragraf 1-2-21) var drikkepenger/tips fastsatt skjønnsmessig til 3 prosent av brutto lønn. Det burde være meget enkelt å følge dette prinsippet, men legge til at det betales feriepenger, OTP og arbeidsgiveravgift av brutto lønn.

På denne måten blir det skattet mer, samt at det blir betalt arbeidsgiveravgift på beløpet.

Det vil koste bransjen noe mer, men radikalt mindre enn en helt meningsløs overadministrasjon. Forslaget kan innføres ved ytterst få tastetrykk, og deretter heldigitalt og transparent. Det er ikke for sent å snu, men det haster.

