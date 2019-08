Kort sagt, torsdag 8. august

Buss for tog – bare for friske og gangføre

Takk til Aftenposten som har tatt tak i de uholdbare buss-for-tog-tilstandene. Nå går togene igjen, og jeg vil bringe inn et nytt moment til varig forbedring i kommende somre: Vi som har vondt for å gå, har ofte store problemer med å entre de smale, høye turistbussene som Vy leier inn når togene står.

Det er rett og slett for lang avstand fra bakken og opp til første stigtrinn – med påfølgende forsøk på klatring inn og ut. Og det er svært ubehagelig og føles uverdig å bli løftet, dyttet og dratt i av ukjente menn i bestrebelsene på å komme på og av bussen. Friske og gangføre folk kommer seg først i køen, klatrer opp og sikrer seg plass. Vi som sliter med smerter for hvert skritt vi tar, blir heller hjemme.

Hvilke vyer har Vy for verdig og universelt utformet transport for alle kommende somre mens vi venter på tog for tog?

Lisbeth Nilsen, Oslo

Ukvalifisert synsing om KrFs syn

Leder for Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne, legger 1. august frem grove anklager mot KrF uten hold i virkeligheten.

Lysne skriver at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kun er opptatt av religiøse minoriteter fordi kristne er blitt en minoritet. Dette er intet mer enn ukvalifisert synsing.

KrF har sørget for at Stortinget har vedtatt en handlingsplan mot antisemittisme og er forkjemperen for å beholde støtten til trossamfunn. Vi har nå en tro- og livssynsminister i Ropstad som løfter problemene knyttet til religiøse minoriteter. Det burde Lysne heie på.

For mange er troen en viktig del av sin person, og derfor mener vi at ideen om et livssynsnøytralt samfunn, som blant annet Humanetisk Forbund så ofte forfekter, er helt misforstått. Vi vil ikke ha det som i Frankrike hvor bruk av religiøse symboler i offentligheten er forbudt.

For det er som Lysne skriver: Alle skal få praktisere sin egen religion, også i offentligheten. Slike forbud er å vise manglene forståelse for tro. Kanskje Lysne skulle ta med dette tilbake til sine egne.

Martine Tønnessen, leder, KrFU