Er det én ting jeg er lei av å høre om, så er det «disse koronatider». Men det er det trolig bare å bli vant med. Det er tross alt delt ut store summer penger til kunstnere, skribenter og produsenter for å lage ting også nå, så det vil nok prege kulturen i lang tid fremover.

Her er mine kulturspådommer for tiden som kommer:

P3-dokumentaren «Hosteangst»

En 19-åring med en solid følgerskare på Tiktok og et årsvikariat i NRK dokumenterer livet sitt med pollenallergi i pandemitiden.

Det vil bli mye grining foran håndholdt kamera.

Teaterstykket «Sosial Distanse»

Denne Black Box-oppsetningen tar for seg to ulike menneskers interne monolog under karantene.

Lydbildet er en miks av naboen som pusser opp badet i overetasjen og intens frijazz. Andrea Bræin Hovig spiller begge roller samtidig.

Katastrofefilmen «Huset»

Kristoffer Joner befinner seg i en absurd virkelighet hvor han er tvunget til å være hjemme, når ytterdøren til huset hans bokstavelig talt forsvinner.

Han må forsøke å få sine likegyldige tenåringer til å forstå alvoret.

«Teams-middag»

Som det kjente «Firestjerners middag» på TV Norge, bare på Teams.

Det blir ingen gode samtaler, men til gjengjeld en hel haug avbrytelser og kreativ kokkelering basert på pasta og hva enn man har i skapet hjemme.

Talkshowet «Den Tunge Koronatiden»

Det er så mange kjendiser som vil snakke ut om sin opplevelse med korona at TV 2 ser seg nødt til å lage et eget konsept for det.

På «Den Tunge Koronatiden» vil alle som tidligere har hatt en veldig offentlig skandale, få sin frelse – form av en sympatisk Ida Fladen og en åpen scene.

