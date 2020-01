Å kjempe mot nettgigantene nytter ikke, sa Trine Eilertsen, Aftenpostens nye sjefredaktør, i et intervju med Klassekampen 7. januar.

Hun har helt rett.

Norske medier bør kutte ut forsøkene på å konkurrere med Google og Facebook om persondatafangst. I stedet bør godt innhold være kjernen i både strategien for journalistikk og annonser.

Slutten på cookies-æraen

På noen få år har annonseinntektene til norske medier tørket opp, til tross for at leserne har strømmet til på nett. Nå vil Google gjøre det enda vanskeligere å tjene digitale annonsekroner. Tirsdag 14. januar annonserte Google at de innen to år vil fjerne muligheten til å bruke cookies på den populære nettleseren Chrome. Google er ikke først ute. Safari har allerede blokkert cookies på mobil, og det samme gjelder Firefox og andre nettlesere.

I praksis tar nettleserne nå bort medienes mulighet til å bruke data om leserne til å lage annonser. Offisielt handler det om å beskytte brukere fra annonser som baserer seg på persondata. Det handler også om at nettsider laster mye raskere uten masse cookies. Men motivasjonen er også at Google vil hindre andre enn dem selv å tjene penger på datafangst.

Betyr slutten på cookies-æraen at det er mindre penger å tjene på egne lesere? Ved første øyekast virker utviklingen som nok en ulykke for mediene. Sidevisningene blir mindre interessante som datavarelager for annonseretting. På kort sikt forsvinner inntekter.

Innholdsbaserte annonser

Men det er ingen ulykke. Annonsesalg basert på datafangst er en konkurranse mediene var dømt til å tape, noe de også har gjort. Google og Facebook har i praksis støvsugd annonsemarkedet. Mediene er nå i ferd med å utvikle en annen metode for annonsering, som spiller på styrker de globale gigantene ikke har.

Mens datagenererte annonser definerer publikum basert på inntekt, bosted eller kjøpshistorikk, spiller innholdsbasert annonsering på engasjement og interesser. De som elsker Vålerenga, skikjøring eller Beatles treffer du med godt innhold som handler om nettopp dette.

Dagens Næringsliv, A-media og Schibsted er allerede godt i gang med å skape annonsørinnhold som passer med den redaksjonelle profilen. Her er det litt prøving og feiling opp mot redaksjonelt innhold, men potensialet er stort.

Selskapet Strossle er et annet eksempel på annonseteknologi basert på innhold. Vi leverer teknologi som gjør at også mediene utenfor de store konsernene kan satse på innholdsannonsering.

Mer robust økonomi

Om medier og annonsører sammen er gode på å dokumentere sin kunnskap, ekspertise og bidrag til et publikums engasjement, vil annonsene oppleves som relevante og engasjerende for leserne. Mediene får mye mer ut av trafikken og tyngden til egne kanaler, samtidig som annonsører treffer bedre.

Mens Google sliter med en rekke søksmål innen personvern- og konkurranselovgivning, er norsk medieøkonomi nå i ferd med å stige opp fra asken. Innholdsbasert annonsering kan gi både gode kundeopplevelser og en mer robust økonomi for Eilertsen og andre redaktører.

