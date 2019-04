I et innlegg i Aftenposten 26. mars sier flere overleger ved Oslo universitetssykehus at den manglende begeistringen i fagmiljøene for sykehusplanene i Oslo ikke dreier seg om faglig uenighet, men bekymring for fremtidig pasientbehandling.

Det er tydelig at innlegget målbærer en manglende tillit til prosjektet. Dette er en utfordring, og ledelsen tar det på alvor.

Tydelige rammebetingelser

Prosjektet er avhengig av at fagfolk engasjerer seg, gir nødvendige innspill og sørger for at det fremtidige pasienttilbudet blir optimalt.

Samtidig har vi noen tydelige mål og rammebetingelser som vi må forholde oss til. Overlegene må gjerne være uenig i «målbildet» om samling av regionfunksjoner på Rikshospitalet og nytt lokalsykehus på Aker. Men det er altså dette som har lagt rammene for de sykehusene vi de siste årene har planlagt.

Det har vært bred involvering av fagfolk gjennom fokusgrupper. Gjennom dette arbeidet har vi endt opp med de konseptene vi nå ser for oss for sykehusbyggene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og på Aker.

«Alle» skal bli hørt

Målsetningen med prosjektet har vært at «alle» skal bli hørt. Dette innebærer imidlertid ikke at alle kan få viljen sin, slik det vil være i de fleste prosjekter. Informasjon om prosess og valgte løsninger har åpenbart ikke nådd mange nok og ikke klart å skape nødvendig engasjement.

Helse Sør-Øst eier og driver byggeprosjektene for nytt og større Rikshospital og et av landets største akuttsykehus på Aker. OUS' rolle er å planlegge hva sykehusene skal inneholde og sikre at vi får gode sykehus.

I løpet av 2018 har OUS i konseptfasen spilt inn de momentene som sikrer at vi får god drift av sykehusene. En rekke fagpersoner, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere har vært involvert.

Vi skal lytte

De 16 overlegene er velkomne til å bidra i den videre planleggingen innenfor de rammene vi har fått.

Denne våren skal vi ta et steg videre: Vi fortsetter organisasjonsutviklingsarbeidet som, kombinert med å planlegge framtidig virksomhet og driftsform, vil legge grunnlaget for videre forprosjekt.

Nå skal vi ikke bare snakke om areal, kvadratmeter og antall senger, men hvordan vi kan jobbe bedre sammen for et best mulig tilbud for pasientene ved å ta i bruk ny teknologi, digitale løsninger og nye behandlingsmetoder. Dette er et spennende og fremtidsrettet arbeid som vi håper vil begeistre alle fagmiljøer i sykehuset.

Vi oppfordrer derfor til å være med som premissleverandører for fremtidens pasientbehandling. Prosjektledelsen og ledelsen skal lytte til dem som kan faget. Vi får håpe at vi kan gjenskape tillit til at vi kan videreutvikle de gode sykehus for pasientene.