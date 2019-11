Etter at Arbeiderpartiet foreslo moms på elbiler over 600.000 kr i sitt alternative statsbudsjett, har diskusjonene vært friske.

Trine Skei Grande (V) tvitret at forslaget bar mer preg av misunnelse enn god klimapolitikk, og det påfølgende ordskiftet har til nå foregått på smale, hovedsakelig økonomiske premisser.

Som elbil- og samfunnsforsker synes det viktig å bidra til å utvide rammene for denne diskusjonen.

Prangende eller miljøbevisst?

Faktorer som smak og preferanser spiller åpenbart inn i valget av bil. Det gjør også de mer eller mindre bevisste uttrykkene av denne smaken, gjerne omtalt som prangende forbruk (conspicuous consumption). Med sin foreslåtte elbilmoms treffer Arbeiderpartiet tilsynelatende godt på sistnevnte og på en allmenn rettferdighetstanke om å skattlegge luksusforbruk.

Allikevel bommer forslaget på de andre årsakene som gjerne ligger til grunn for at en familie kan ende opp med en Tesla Model X.

Forskningen viser nemlig at dette ikke nødvendigvis kun dreier seg om familiefedre som ønsker et skinnende monument over egen inntekt, men også miljøbevisste som legger ekstra økonomiske midler i en elbil for å fase ut en større dieselbil.

Flere transportbehov

Gjennom mitt doktorgradsprosjekt har jeg intervjuet elbileiere. Her kommer de praktiske årsakene som ligger til grunn for bilkjøp godt frem.

Dette er historier om turen til hytta i helgene, tilhengere som kan dra flyttelass og frakte avfall, kjøringen av flere enn 1,4 barn til håndballtreningen eller et ønske om å bytte ut fly med elektrisk kjøring i feriene. I Norge står som kjent hyttekulturen sterkt – en faktor som gjerne innebærer lengre kjøreturer, manglende lademuligheter og tidvis trøblete fremkommelighet.

Vi lever videre i et land hvor både firhjulstrekk og tilhengerfeste er etterspurt, egenskaper man i dag ikke finner i elbilsegmentet under Arbeiderpartiets foreslåtte momsgrense. Kombinasjonen av en eldre fossilbil og en ny og mindre elbil er pr. i dag vanlig i norske husholdninger, ikke fordi familier nødvendigvis ønsker å disponere flere biler eller å beholde fossilbilen, men fordi de ikke har råd til å kjøpe en elbil som kan dekke alle deres transportbehov.

Ikke god klimapolitikk

I lys av dette kan Arbeiderpartiets forslag i ytterste konsekvens leses som en oppfordring til at husstander med elbil skal beholde sine eldre fossilbiler som arbeidshester, mens innstegsprisen heves for dem som ønsker at husstandens eneste bil skal være elektrisk.

Dette fremstår ikke nødvendigvis som god klimapolitikk, og strider samtidig direkte mot visjonene om en utslippsfri bilpark.

Elbilforeningen minner også om at elektrifiseringen av SUV-segmentet fortsatt ligger langt bak kompaktklassen, og at det er her vi kan hente inn de største miljøgevinstene når vi ser bilparken under ett.

Denne problemstillingen ble nylig ytterligere aktualisert av Det internasjonale energibyråets rapport, som viser hvordan den økende SUV-andelen i den globale bilparken er i ferd med å spise opp energigevinsten fra elbil-vekst.

Pust med magen

Selvfølgelig kan ikke de nåværende incentivene vare inn i evigheten, og Arbeiderpartiets forslag vil også bli progressivt mindre miljøpolitisk problematisk etter hvert som større elbiler med hengerfeste og firhjulstrekk går ned i pris.

Slik vil teknologien, det sosiale, det politiske og det økonomiske alltid operere i et samspill. I mellomtiden får vi håpe at våre politikere puster litt med magen, forstår at forbrukere trenger forutsigbarhet og ikke tar for brå beslutninger med potensielt store ringvirkninger.

