På konferansen Fortellingens kraft i Bergen i går redegjorde Marte Michelet for «Hvordan fortelle historier som rokker ved det helligste?» Spørsmålet hun skulle besvare, var «Hvor bevisst var hun på dramaturgi og ordvalg da hun skjønte at hun kom til å rokke ved noe av det helligste i norsk historie?»

Her skal jeg ikke ta opp igjen grunnlaget for min bedømmelse av hennes bok Hva visste Hjemmefronten? fra november 2018, men karakteristikken «Et faglig og etisk forfeilet prosjekt» står støtt, bokhandlerpris og panegyrisk omtale i mediene til tross.

Stort mot og mektig overmakt?

Her skal jeg heller problematisere utviklingen i vår offentlighet som omtaler krigsgenerasjonens kamp mot nazismen og for et fritt land som «det helligste i norsk historie».

Alle vil straks oppfatte at «det helligste» ikke er positivt ment, men betegner en stivnet trosretning det måtte tas et oppgjør med, noe Marte Michelet tok på seg med stort personlig mot i en kamp mot en mektig overmakt.

Hun risikerte ikke en kalori. «Kampen» har avfødt nesegrus beundring, priser og en omtale en krigshelt verdig.

Sannhet er på vikende front

Hvordan kunne dette skje? Den akkumulerte faktabaserte kunnskap om jødenes skjebne under okkupasjonen i Norge er så omfattende at det skulle ikke være mulig å få gjennomslag i et opplyst samfunn for Marte Michelets angrep på det såkalt «helligste». Det må finnes andre forklaringer.

I en tid som gjør det mulig å velge Donald Trump til president i USA, kan det se ut som at vi også her til lands har fått en torn i kjødet: Sannhet, kildekritikk og fakta, så langt de lar seg fastslå, er på vikende front.

Åpenbare feiltolkinger passerer

Kildejuks, påstander uten belegg og åpenbare feiltolkninger passerer der man kunne forvente noe helt annet.

Dette skjer samtidig som vi ser autoritære utviklingstendenser i den del av verden som vi hittil har likt å sammenligne oss med. Sjelden har det vært viktigere å minnes og hylle enkeltmenneskers kamp mot ensretting og undertrykkelse. Det er mange i dag, ikke minst kvinner, som rokker ved det helligste i autoritære regimer og i politiske og religiøse ideologier, og det er her dette begrepet hører hjemme.