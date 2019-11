Har du alltid drømt om å få sponset barberhøvlene dine? Har du ingen talenter, men elsker oppmerksomhet?

Er du en sånn som ingen har lyst til å være alene med, men som gjør det veldig bra på fest?

Slik blir du kjendis!

1. Få litt medieoppmerksomhet

Bare det å bli nevnt i en større avis ved minst én anledning holder. Tenk i retning «er’e her det er party»-gutten.

Din greie kan for eksempel være å ignorere alle sosiale konvensjoner og skrike «er det her det er BRUN SAUS», mens du gestikulerer heftig mot fremmede på gaten.

Hanne Sigbjørnsen

2. Melk dine fem minutter i rampelyset for alt det er verdt

Still opp på alt av intervjuer, lag en låt, oppfør deg som en klovn på rød løper, start en podkast og så videre.

Hanne Sigbjørnsen

3. Forsøk å holde deg relevant, til ingen nytte

Folk er gått lei og er ikke investert nok i deg som person til å ville følge med på livet ditt utenfor sause-boblen.

Se selvtilliten din falle i takt med følgertallet.

Hanne Sigbjørnsen

4. Gjør en stor feil

Du er blitt bitt av kjendisbasillen og kan ikke gå tilbake til en vanlig jobb. På tide å investere i fremtiden!

Feilen må være stor nok til å dra deg tilbake til forsiden av VG.

Hanne Sigbjørnsen

5. Ta en pålagt pause fra mediene, hvor du soner straffen din

Det vil bli vanskelig for deg å holde deg unna, men prøver du å komme tilbake for tidlig kan du ødelegge alt.

Du må vente lenge nok til at folk har glemt at de er sure på deg.

Hanne Sigbjørnsen

6. Gjør ditt comeback ved å snakke om den tunge tiden!

Du tenkte kanskje at din tid i rampelyset var over, men langt derifra. Nå begynner et nytt kapittel, som er din forsoning.

Du kommer med en vag innrømmelse og unnskyldning, og plutselig er heltidsjobben din å delta på Camp Kulinaris og KjendisTorpet.

Hanne Sigbjørnsen