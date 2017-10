Det snakkes mye om å endre maten som tilbys på barns idrettsarrangement. Etter vår mening har vi fortsatt en vei å gå. La oss bruke tiden frem mot vintersesongen med en felles nå-må-vi-skjerpe-oss-dugnad!

Forrige uke kom det frem i Folkehelserapporten at antall voksne med fedme og overvekt øker. Nå er det faktisk unormalt å være normalvektig. Økningen hos barn har heldigvis stanset, men fremdeles har om lag ett av seks skolebarn overvekt eller fedme.

Dette er faktaene, så over til en annen arena — nemlig idrettsarrangement.

Akkurat nå er vi i en slags mellomsesong når det gjelder barnas idrett. Fotballsesongen er ferdig, og vinter- og skisesongen står for tur.

I sommersesongen erfarer vi som kjent den store overfloden av brus og usunn mat på idrettsarenaene, og unger som kaster i seg både brus, vafler, sjokoladekake og popcorn både før, under og etter kampene. (Når ser man voksne gjøre dette i forbindelse med idrettsarrangement?)

Noen steder kunne man se en tallerken fylt med noen brune bananer, men dette var nok mest for syns skyld, og for å lette litt på samvittigheten.

Kan vi ikke bruke denne mellomperioden, og én gang for alle bestemme oss for at nå må vi gjøre noe med serveringen? Og denne gangen ikke bare ta til ordet, men også til handlingen?

Overvektsarbeidet må starte med barna

Det er dokumentert at ved å tilby et variert og sunt kosthold fra barna er små, bidrar til å skape gode vaner, og at et riktig sammensatt kosthold er avgjørende for prestasjon, restitusjon og utholdenhet.

Da er det underlig at det er så mye fokus på idrettsglede, bevegelse og prestasjon, men at kosthold er helt eller delvis utelukket.

Barn og unge er i sterk vekst og har både fysisk og mentalt et stort behov for næringsrik mat. For å bremse fedmeutviklingen er vi nødt til å starte med barna.

Vi må fremme smarte valg på flere arenaer der barn ferdes, og lære barna hvorfor det er viktig med et sunt kosthold, og hva det innebærer.

Kos er lov, men 90 prosent bør være sunt

Det er selvsagt lov med litt kos av og til, men det er helt bomskudd at ved arenaer der barna skal lære, trene eller utøve sport, er der det serveres mest junk. Alle barn, aktive som inaktive, trenger smart påfyll. For at barn og unge skal klare å gjennomføre dagens oppgaver med alt det innebærer med å opprettholde konsentrasjon, lek og fysisk aktivitet, må det næringsrik mat til.

Vi tror de aller fleste er enige om dette. Men hvor blir det av den sunne maten på kamper og cuper?

Vi applauderer de sportsklubbene som allerede har tatt i et tak og tilbyr sunnere mat, men de fleste kafébodene drukner fremdeles i kaker, muffins, brus, sjokolade og vafler. (Vaffelrøren kan for øvrig gjerne inneholde både mindre sukker, sunnere fett og fibra hvetemel, barna merker ikke forskjell.)

Vår oppfordring er: Klubber må tørre å fjerne de usunne alternativene, i større grad enn å legge til noen få sunnere varianter.

Kioskutvalget på idrettsarrangement bør være 90 prosent sunne alternativer, ikke 10 prosent, som det ser ut som i dag.

