I forbindelse med planene for et nytt regjeringskvartal er det to synspunkter vi gjerne vil ha understreket:

1. Samling av alle våre departementer på et sted kan ikke ivareta moderne sikkerhetshensyn.

2. Mange land har valgt å ha sitt utenriksdepartement separat, slik som i Norge. Det gir en mulighet for å bruke utenriksdepartementet som et utstillingssted overfor besøkende fra hele verden. Det bør vi fortsette med.

Les også: