I Norge kan vi alle være en minoritet

Det er historieløst og virkelighetsfjernt å tro at kun personer fra majoritetsbefolkningen i landet kan stå for etnisk eller religiøs intoleranse, skriver Sylo Taraku. Vis mer

Mobbing på etnisk eller religiøst grunnlag har ingen plass i fellesskolen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det gjorde inntrykk å lese Aftenpostens sak om familien Øystad-Larsen som flytter datteren på 11 år fra en offentlig skole på Trosterud til en privat skole lenger unna.

Skolebyttet skjer ikke på grunn av kvaliteten i selve undervisningen, men på grunn av det sosiale miljøet. Som én av få etnisk norske elever fikk datteren «slengt stygge ord etter seg» og følte seg fremmedgjort.

Dette er ikke bare et eksempel på hvordan sosiale forskjeller bidrar til etnisk segregering i Oslo. Her ser vi et uheldig samspill mellom sosiale og kulturelle forskjeller. Utfordringen er å sørge for at fellesskolen bidrar til sosial mobilitet, men også til å fremme fellesverdier og skape sterke fellesskap.

Alt dette henger sammen.

Reagere uansett avsender

For noen år siden snakket jeg med en kinesisk dame i Rotterdam som fortalte at hun sjekket seks skoler før hun valgte en til sin datter. Nederland har et stort innslag av private skoler. «Hverken svarte eller hvite skoler er bra for min datter», sa hun til meg. Ifølge henne kunne ikke datteren hennes føle seg fri på noen av dem. Til slutt fant hun en som var passe blandet: «Der kan datteren min være seg selv og ikke føle seg fremmed.»

I et mangfoldig samfunn kan vi i visse situasjoner alle være minoriteter.

Å være inkluderende overfor minoriteter er en oppgave for oss alle. Det er historieløst og virkelighetsfjernt å tro at kun personer fra majoritetsbefolkningen i landet kan stå for etnisk eller religiøs intoleranse. Hvilke begreper man skal bruke for å beskrive fenomenet, er en annen diskusjon.

Det er historieløst og virkelighetsfjernt å tro at kun personer fra majoritetsbefolkningen i landet kan stå for etnisk eller religiøs intoleranse

Skal man være en konstruktiv stemme i et multietnisk samfunn, bør man ikke rette pekefingeren kun mot én bestemt gruppe, men reagere mot negative fenomener uavhengig av hvem de kommer fra. Det er bare slik vi kan håndtere problemer uten å skape stadig større mistillit mellom gruppene.

Utfordringene ved «hvit flukt»

Jeg håper at mobbing på etnisk eller religiøst grunnlag ikke er et omfattende problem, men vi har dessverre ikke nok kunnskap om utbredelsen. Det vi imidlertid vet, er at vi i mange vestlige land ser en tendens med sterk konsentrasjon av innvandrere i bestemte bydeler.

Problemet er selvforsterkende. Jo flere innvandrere som flytter til visse områder, desto flere fra majoritetsbefolkningen flytter ut. Dette fenomenet er kjent som «hvit flukt».

En slik utvikling i Norge representerer to store utfordringer:

Den ene er knyttet til velferdsstatens ambisjon om å unngå økende sosiale forskjeller. Den andre utfordringen er at etnisk segregering kan svekke tilliten og samholdet i samfunnet.

Lærere og rektorer bør få støtte

For å unngå varig marginalisering har minoriteter godt av å omgås personer fra middelklassen og bli eksponert for norsk kultur. Her spiller fellesskolen en viktig rolle som en sosialiseringsarena for elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn.

I et liberalt demokrati bør det selvsagt være rom for verdiforskjeller. Men skolens oppgave er å fremme felles verdier og reagere tydelig mot alle former for mobbing og hets.

For å lykkes med denne oppgaven, både i møte med elever og i dialog med deres foreldre, bør lærere og rektorer få den støtten de trenger. Vi må verdsette deres viktige arbeid for å forebygge det moren i Aftenpostens sak kaller «kultursplittelsen».