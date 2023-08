Debatt Skole og utdanning Jeg var lærer fra 1971–2021. Dette tenker jeg om hvorfor færre søker lærerutdanningen. Jeg vil berike debatten med noen episoder fra klasserommet.

Færre ønsker å utdanne seg til lærer. Tallene fra Samordna opptak viser et kraftig fall i antall søkere til lærerutdanningen.

I pressen blir det fremmet en rekke teorier om hvorfor det forholder seg slik. Jeg var lærer i tiden 1971–2021 og kan berike debatten med noen episoder fra klasserommet.

Makt og ubehag

Den første er fra ti år tilbake i tid. Faget er religion og etikk i 3. klasse på videregående skole. Tema for timen var utformingen av kirkerommet og hva et alter er. Siden halve klassen aldri hadde vært i en kirke, fortalte jeg at alteret alltid sto litt opphøyet. Dette for at besøkere skulle oppleve noe høytidelig, viktig ved det.

Så viste jeg til det lille podiet som min kateter sto på, også på en slags sokkel. Det representerer at lærer har en faglig autoritet i vår setting, sa jeg.

En uke senere ble jeg innkalt til min avdelingsleder, som opprørt fortalte meg at jeg hadde truet mine elever med katetermakt. Jeg ble også minnet på at jeg som lærer hadde asymmetrisk makt og måtte passe på slik at ikke elever følte ubehag ved dette.

Krenkede elever

I 2017 kom paragraf 9A-5 inn som en innstramming i Opplæringsloven. Den såkalte krenkelsesparagrafen handler om elevenes skolemiljø og om skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever eller ved mistanke om krenkelser. Rektor hadde nå fått handlingsplikt.

Andre uken av det nye skoleåret ble jeg uten forvarsel tatt av faget historie. Grunn: jeg hadde krenket mine elever ved å «blikke».

Jeg kjente ikke til begrepet da, men det var underordnet. Elevens subjektive opplevelse av at jeg så på dem i timen ble gjort til en objektiv sannhet. Mitt lærerblikk var for ubehagelig for de elevene som ikke var forberedt til timen.

Etter å ha undervist i 46 år i historie ble jeg fjernet fra faget med umiddelbar virkning og skolesjefen ble varslet. De to elevene som varslet om meg, fikk være anonyme. Noen kontradiksjon fra min side var rektor ikke interessert i.

Konsekvenser for lærere

I forrige skoleår korrigerte en tysklærer jeg kjenner en elev som uttalte et tysk ord feil. Eleven følte seg krenket og klaget inn læreren for rektor.

Eleven mente at tysklæreren hadde hengt ut hen for hele klassen. Rektor refset læreren for å ha krenket eleven. Tysklæreren er fortsatt i jobb, men etter den refsen sluttet hen å rette på sine elevers muntlige prestasjoner.