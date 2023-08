Er dette en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet?

Et nytt utvalg skal utrede norsk musikkbransje. Kulturminister Lubna Jaffery bør supplere utvalget med bred kunnskap om hele den norske musikkbransjen, skriver innleggsforfatteren. Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen.

I så fall bommet kulturministeren kraftig på sammensetningen av utvalget.

Publisert: 08.08.2023

Denne uken løses om lag 100.000 dagsbilletter til Øyafestivalen. Dette utgjør en betydelig økonomi, men er tilsynelatende uinteressant for Kulturdepartementet.

I alle fall om man ser på sammensetningen av et utvalg som skal utrede norsk musikkbransje.

Tidenes første utredning

Noe av det siste Anette Trettebergstuen (Ap) gjorde som kulturminister, var å oppnevne et utvalg som skal skrive tidenes første offentlige utredning (NOU) om musikkbransjen.

At hun bestilte utredningen, var udelt positivt. Men dersom målet er «en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet», som det heter i mandatet, bommet hun kraftig på sammensetningen.

Blant 16 utvalgsmedlemmer går et markant skille mellom områder som vanligvis finansieres over offentlige budsjetter, og de som har næringsinntekter fra musikk.

Fremstår merkelig

Uavhengig av sjanger, popularitet og inntjening refereres sistnevnte gruppe ofte til som «populærfeltet» i byråkratiet.

For folkemusikk, jazz, frivillighet, Samerådets kulturavdeling og kulturskolelærere valgte Trettebergstuens departement representanter med tung organisasjonsbakgrunn.

Klassisk musikk og samtidsmusikk ble ivaretatt med en professor fra Musikkhøgskolen og en tidligere direktør i et av landets største symfoniorkestre.

Fra populærfeltet plukket hun mange fine navn med mangfoldig bakgrunn. Likevel fremstår det merkelig når samtlige utelukkende representerer seg selv eller sitt firma.

Ikke ett medlem representerer bredde

Enkeltpersoner kjenner sin egen situasjon. Interesseorganisasjoner har kunnskap om hele spekteret av medlemsmassen de dekker.

Norge er et land med seriøse organisasjoner for både låtskrivere, artister, plateselskaper, musikkforlag og managere. Da er det oppsiktsvekkende at det ikke er funnet plass til ett eneste utvalgsmedlem som representerer bredde i populærfeltet.

Spesielt når den uttalte ambisjonen var en helhetlig gjennomgang og kom fra en kulturminister som gang på gang uttrykte at regjeringen hennes ønsker et mer organisert kulturliv.

Pilarer i norsk musikkøkonomi

Det er også merkelig at hun ikke oppnevnte noen med tett kjennskap til vederlagsselskapene Tono, Gramo, Norwaco eller Kopinor.

Disse selskapene har en samlet årlig omsetning på nærmere 2 milliarder kroner. Tono står for halvparten alene. Selskapene er svært viktige pilarer i norsk musikkøkonomi.

Jeg tar det for gitt at alle selskapene vil samarbeide med NOU-utvalget, men mye informasjon er forretningssensitiv og taushetsbelagt. Et utvalgsmedlem med erfaring fra styre eller toppledelse i et vederlagsselskap vil kunne dele mye med utvalget uten å bryte taushetsplikten.

At Kulturdepartementet ikke ser dette, er for meg helt utrolig.

To med kunnskap om terapi

Utrolig er også svaret stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) fikk på sitt skriftlige spørsmål til kulturministeren om sammensetningen av utvalget.

I et ganske intetsigende skriv ramses det til slutt opp hvilken kunnskap departementet anser som viktig å ha med, deriblant terapi.

Kulturministeren fant ikke plass til noen fra de viktige vederlagsselskapene. Til tross for dette ble det sørget for å ha to utvalgsmedlemmer med spesiell kunnskap om musikkterapi.

Forstå det den som kan.

Utredes andre bransjer slik?

Det er vanskelig å se for seg at et annet samfunnsområde der regjeringen ønsker en helhetlig gjennomgang, skulle bli utredet på den måten Kulturdepartementet her legger opp til.

En NOU om varehandel hadde sannsynligvis ikke blitt skrevet av en gjeng tilfeldig sammensatte kjøpmenn.

Oljebransjen hadde neppe blitt utredet av plattformarbeidere alene, om de hadde aldri så mangfoldig bakgrunn.

Og så videre.

Likevel er dette standarden som gjelder for bransjen som denne uken underholder 100.000 i Tøyenparken.

Supplere utvalget

Pandemien viste til fulle hvor lite politikere og embetsverk vet om de delene av norsk musikkbransje de normalt ikke har i sine budsjetter.

En NOU er en utmerket mulighet til å lære og til å endre dette. Det fordrer imidlertid at vår nye kulturminister Lubna Jaffery (Ap) supplerer utvalget sitt med bred kunnskap om hele den norske musikkbransjen.

I motsatt fall kan rapporten som skal publiseres i 2025, neppe kalles mer en «halvhetlig» gjennomgang av hele bredden i det norske musikkfeltet.

Og det var vel ikke meningen?