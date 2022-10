Kort sagt, torsdag 13. oktober

Samtidslitteratur i skolen. Veidirektøren svarer.

Gi skolen tilgang til samtidslitteratur!

Som engasjert norsklærer følger jeg med på bokanmeldelser og leser ny skjønnlitteratur, som jo best belyser vår egen tid. Ofte finner jeg bøker jeg vil bruke i skolen. Så også denne bokhøsten. I tillegg til å være god, passer Kerstin Ekmans «Løpe ulv» innenfor det tverrfaglige temaet arrow-outward-link bærekraftig utvikling med sitt samfunnskritiske blikk på menneskets forhold til natur og dyr.

Jeg ser bort på den overfylte bokhyllen i stua og søker opp boken på det lokale biblioteket. 21 måneders ventetid. Kanskje må jeg kjøpe den likevel, slik jeg i fjor kjøpte Ingvild Rishøis «Stargate» og i forfjor Gulraiz Sharifs «Hør her’a!» Hva slags muligheter har så elevene til å lese disse bøkene?

Heldigvis har vi et godt bibliotek på skolen vår. Bibliotekarene følger med, tar imot tips og kjøper inn nye bøker, noen ganger sågar klassesett, altså 30 eksemplarer av en bok. Det skjer ikke så ofte, for også bibliotekets hyller blir overfylte. Dermed må det kopieres. Kopinoravtalen arrow-outward-link gir skolen lov til å kopiere en novelle, ett kapittel eller inntil 15 prosent av sidetallet til en bok, men altså ikke hele boken. Ifølge læreplanen arrow-outward-link skal elevene få utvikle utholdenhet ved å lese lengre tekster. De skal også sammenligne eldre tekster med tekster fra nyere tid.

Eldre tekster finnes digitalt på Nasjonalbiblioteket arrow-outward-link (frem til år 2000). Dessverre florerer nettet også av elevanalyser av disse. Samtidslitteraturen er ikke digitalt tilgjengelig, blant annet fordi forfatterne ikke skal tape inntekter. Det har jeg full forståelse for, og det kan også unngås. Ved å la skolene abonnere på lesefiler av ny litteratur, kan elevene på bærekraftig vis få tidsbegrenset tilgang, samtidig som forfatter og forlag sikres inntekter, og ingen bokhyller oversvømmes.

Stine Brenna Taugbøl, norsklektor, Jessheim videregående skole

Ja til økt sykkelsamarbeid

Samarbeid må til for å finne de beste løsningene for tilrettelegging for sykkel.

Avdelingsdirektør for Gange, sykkel og kollektiv, Bymiljøetaten, avdelingsleder for Plan og utvikling, Bymiljøetaten i Bergen kommune, fagkoordinator sykkel for Stavanger kommune, samt mobilitets- og samferdselssjef i Trondheim kommune, mener i et innlegg i Aftenposten 6. oktober at nasjonale regler for utforming kan være et hinder.

Det nasjonale regelverket skal balansere behovene til både store og mindre byer og tettsteder. Samtidig er det handlingsrom for lokale tilpasninger og initiativ. Regelverket skal passe alle, en slags «minimumsstandard».

Innenfor regelverket har kommunene et stort handlingsrom. De kan selv fravike utformingskrav på sine egne veier og gater, noe Oslo har benyttet seg av. Andre må gjerne følge etter.

Det er ønske om å utvide «verktøykassen». Gjennom pilotprosjekter blir nye løsninger testet ut – sammen med kommuner og fylker. Effekten av tiltakene blir evaluert i en norsk sammenheng.

Til nå er tre nye sykkelløsninger blitt innarbeidet i regelverket:

Enveisregulert sykkelvei

Delesymbol

Stor venstresving

Vi jobber hele tiden med å utvikle regelverket. Her er innspill og erfaringer fra de som planlegger og bygger sykkelinfrastruktur viktig.

Derfor inviterer vi i høst en rekke kommuner, fylker og andre til et omfattende innsiktsarbeid for å få bedre forståelse av hvordan regelverket oppleves, og få innspill til forbedringer.

Endringer i regelverket tar tid, blant annet etter vurderinger knyttet til trafikksikkerhet, fremkommelighet, trygghet og kostnader. Dette betyr ikke at vi i Veivesenet ikke har ambisjoner for sykkel. Det har vi. Mye er gjort, mer skal gjøres.

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen