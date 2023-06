Enkeltklubber henges ut i mediene. Det blir for lettvint.

Furuset Fotball kan fint ta opp kampen med Ullern Fotball både på innhold og aktivitet. Men skal de klare det, må det investeres over tid og med forutsigbarhet, skriver Daniel Holmeide Strand.

Det blir ikke bedre på Furuset eller Stovner om Ullern eller Ready trapper ned sine tilbud for å senke prisen for deltagelse.

De siste årene har flere medier satt søkelyset på økte kostnader i idretten. Det er bra at idrettens samfunnsrolle blir belyst, og kostnader for den enkelte er viktig om vi skal få med flest mulig.

Aftenposten skal ha skryt for sin tilnærming. De har forsøkt å løfte debatten opp på et samfunnsnivå. NRK er derimot verst i klassen med sine repetitive artikler og reportasjer. Det de har å by på, er intervjuer av tilfeldige foreldre akkompagnert av en idrettskjendis som «roper varsko om prisene».

Man kan fort gjøre idretten en bjørnetjeneste når man stadig tyr til ensidige vinklinger uten å se problematikken i en større kontekst.

Pekefingre og formaninger

Antall barn og ungdom i idretten, med unntak av en liten tilbakegang under pandemien, har holdt seg stabilt i mange år. Likevel tegnes det stadig et bilde av at mange barn og ungdommer holdes utenfor idretten på grunn av høye priser.

Disse forenklede delene av virkeligheten har stort sett bare ført til at politikerne har meldt seg på i debatten med pekefingre og formaninger. Mot idretten selv. Som om det løser noe som helst.

En annen populær vinkling tar utgangspunkt i forskjellene mellom klubber vest og øst i Oslo. I seg selv er det en svært interessant problemstilling som griper inn i store politiske spørsmål. Men sakene tabloidiseres ved at enkeltklubber henges ut.

Spesielt er Ullern, som tilbyr akademi med profesjonelle trenere fra fireårsalderen, blitt utpekt som en av «verstingene».

Dersom pris var det styrende markedsprinsippet, burde de ha slitt med å tiltrekke seg og beholde spillere. På en samling i regi av idrettskretsen kunne Ullern Fotball derimot fortelle at de med sine 70 lag i aldersbestemte klasser har tilstrømming av frivillige og spillere. I tillegg har de et relativt lavt frafall.

Ullern holder også til i en bydel hvor 85 prosent av barna i barneskolealder og 67 prosent i ungdomsskolealder tar del i en organisert fritidsaktivitet (Ungdata 2021). Det er over landsgjennomsnittet og Oslo ellers.

På samme samling deltok en ildsjel fra Furuset Fotball IF. I bydel Alna deltar kun 53 prosent av barneskolebarna og 42 prosent av ungdomsskolebarna på et organisert fritidstilbud. Klubben har 18 lag i aldersbestemte klasser og tre foreldretrenere. Resten er ungdommer som får noen kroner for å hjelpe til. Mangelen på nok hender, nok frivillige og stabile strukturer er et problem de møter hver dag.

«Vi har ikke så høy spilleravgift. Det dyreste laget vårt koster 2000 kroner i året. Men det er ikke noen barriere, for den betaler de fleste ikke uansett», fortalte hun om klubben sin.

Symptomer på en generell samfunnsutvikling

Det er neppe helt tilfeldig at bydelene med lav deltagelse i organisert fritid også har en veldig høy andel av arbeidsledighet, lav inntekt eller kort botid i landet. Men det blir ikke bedre på Furuset eller Stovner om Ullern eller Ready trapper ned sine tilbud for å senke prisen for deltagelse.

For at klubbenes tilbud skal oppleves som interessant for barn og ungdom, uavhengig hvor de bor, trenger man kvalifiserte trenere, stabile strukturer, engasjerte foreldre og kompetente ansatte.

Hvis mediene heller kunne satt søkelyset på hva disse klubbene faktisk trenger og utfordret politikere til å bevilge midler til de mest utsatte områdene, kunne de gjort en forskjell. For Furuset kan fint ta opp kampen med Ullern på både innhold og aktivitet. Men skal den klare det, må det investeres over tid og med forutsigbarhet.

Jeg håper derfor mediene, og spesielt NRK med sine ressurser, i større grad kan forsøke å gjengi virkeligheten til klubbene og deres utfordringer fremfor nok en «fem-på-gata» med en eller annen villig person som mener at det er blitt for dyrt.

Det hjelper hverken Ullern eller Furuset.