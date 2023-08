Helsedirektoratet beklager at forsøket med bruk av humor slo feil ut

En video laget av Helsedirektoratet skal illustrere det uoversiktlige som møter fastlegen når pasientene får forklare seg fritt. Videoen har fått kritikk i en kronikk i Aftenposten. Vis mer

Det var ikke vår intensjon å fremstille pasienter som dumme. Vi har bestemt oss for ikke å bruke videoen videre i vårt arbeid.

Publisert: 29.08.2023 11:18

Fastlegene Øyvind Stople Sivertsen og Elisabeth Stura mener at en informasjonsvideo rettet mot allmennleger, utformet i forbindelse med prosjektet «Triageringsløsning for fastlegekontor», presenterer et fordummende bilde av pasienter. Dette skriver de om i kronikken «Ikke undervurder pasientene!» i Aftenposten 25. august.

Helsedirektoratet har stor respekt for pasientene og deres erfaring og kunnskap om egen helse. Vi har også stor respekt for fastlegenes og helsesekretærens erfaring og kompetanse i å prioritere riktig i en hektisk hverdag.

Vår intensjon var å engasjere fastleger i prosjektet ved bruk av en humoristisk film som virkemiddel. Helsedirektoratet beklager at forsøket med bruk av humor slo feil ut. Det var ikke vår intensjon å fremstille pasienter som dumme, og det skal ikke være tvil om at vi tar pasienters behov ytterst alvorlig.

Tilbakemeldingene fra Sivertsen og Stura er viktige for vårt eget kvalitetsarbeid. Helsedirektoratet lytter til tilbakemeldinger, og vi tar slike tilbakemeldinger på største alvor. Derfor har vi bestemt oss for ikke å bruke videoen videre i vårt arbeid med triageringsløsning for fastlegekontor.

Hjelper til med prioriteringer

I dag har fastlegeordningen flere utfordringer. Legene rapporterer om stor arbeidsbelastning. E-konsultasjoner har hatt en kraftig økning de siste årene og utgjorde i fjor omtrent 22 prosent av det totale antallet konsultasjoner for fastlegene.

Stor arbeidsbelastning blant fastleger gjør at prioritering er viktig for å gi best mulig helsehjelp. Det er blant annet behov for å sortere og prioritere de digitale henvendelsene på en bedre måte. Dette er bakgrunnen for oppdraget om å utvikle en triageringsløsning på fastlegekontoret.

Triageringsløsning er et verktøy for å velge ut konsultasjonsform og prioritering basert på henvendelsen som kommer inn. Den er utviklet i tett samarbeid med utprøvingskontorene (fastlegekontorer). I England har de kommet langt i bruken av triageringsløsninger.

En digital triageringsløsning vil kunne bidra til å sikre en mer hensiktsmessig bruk av fastlegetjenesten.

Målet er ikke å ta bort den gode allmennmedisinske samtalen som starter med et åpent spørsmål, men å hjelpe fastlegen å prioritere hvilke pasienter som trenger mer tid, og hvilke pasienter som ikke trenger tid for en aktuell problemstilling.

Det kan bidra til at henvendelser i større grad enn i dag kan sorteres og prioriteres etter hastegrad. I tillegg kan det gjøre både fastlegen og pasienten bedre forberedt til konsultasjonen gjennom informasjonen pasienten oppgir under triageringen.

Bedre forberedte pasienter

Kronikken peker på flere viktige elementer som må være til stede for å skape en god konsultasjon hos fastlegen.

De to siste årene har fem legekontorer prøvd ut triageringsløsning og gitt fortløpende innspill for å sikre at det er tilpasset hverdagen på fastlegekontorene. Det er også gjennomført innsiktsarbeid rettet mot pasientene som bruker verktøyet.

Det er underveis blitt gjennomført eksterne evalueringer av prosjektet. Resultatene tyder på at en triageringsløsning gir legen tilgang på nyttig informasjon i forkant av konsultasjonen. Pasienter er bedre forberedt og har bedre forståelse av sin helsesituasjon. Dokumentasjonsarbeidet er i noen tilfeller blitt mer effektivt.

Samtidig ser man at det er behov for å forbedre løsningen. Det jobbes fortløpende med å videreutvikle prosjektet i tråd med erfaringene som gjøres.