Det er tre ting videoen av Oslo-rektoren forteller oss «utlendinger»

Jeg er ikke uenig i rektorens budskap, men jeg reagerer på at hun tilsynelatende glemmer sin rolle som rektor og leder, skriver Fatima Yusuf.

I Norge er det de hvite som bestemmer hva det vil si å være norsk.

28.06.2023 12:55

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

En video av en rektor ved en skole i Oslo har de siste dagene spredt seg i sosiale medier. Rektoren reagerer på at en elev ikke vil ta henne i hånden i det han får utdelt vitnemålet. Hun henvender seg til foreldre i salen og roper blant annet: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn.»

Det er tre ting denne videoen forteller oss «utlendinger».

1. At mangfold og inkludering kun går én vei

Videoen forteller oss at det er lov for en etnisk norsk å skjære alle over én kam.

At en etnisk norsk kan rope til alle foreldre i salen og fortelle hva som skal til for å lykkes i Norge. Og at norske medier vil gjøre sitt ytterste for å dekke saken på en balansert og god måte – for den norske rektorens skyld.

At når en elev med utenlandsk bakgrunn ikke blir møtt med respekt når han setter grenser for sin private sfære, da vil norske medier snakke med imamer som bekrefter at det faktisk er lov i islam å håndhilse på kvinner.

Er det ingen som tenker på hvordan gutten må ha følt det, når han blir dratt i armen av sin rektor og nærmest tvunget til å håndhilse?

Nei, for i Norge er det de hvite som bestemmer hva det vil si å være norsk, og hvordan du skal oppføre deg.

2. Rektoren glemmer hvilken rolle hun har

Jeg er ikke uenig i rektorens budskap, men jeg reagerer på at hun tilsynelatende glemmer sin rolle som rektor og leder.

Hennes stilling er avgjørende for å bygge et godt skolemiljø blant lærere, som igjen skal skape et godt og trygt miljø for sine elever.

Som leder kan du ikke brøle ut i et offentlig rom om dine personlige meninger. Hvis det er noe du reagerer på, tar du det opp under ordnede forhold.

Jeg hadde applaudert rektoren hvis hun hadde «bitt tenna sammen», vært profesjonell, respektert enhver elevs ønske om fysisk kontakt eller ikke og heller tatt mikrofonen mot slutten og delt sine tanker på en rolig og ryddig måte. Det hadde vist respekt og gitt et godt inntrykk overfor både lærerne på skolen, foreldrene og barna som lyttet. For det er slik man bygger bro og tillit mellom folk som har ulikt livssyn.

(Rektoren har i ettertid beklaget hendelsen i en e-post til foresatte ved skolen, red.anm.)

3. Det er ikke så enkelt

Det siste jeg vil si til alle de utenlandske barna som leser dette: Det er ikke slik at det som skal til for å lykkes i Norge, er å kunne håndhilse på det motsatte kjønn.

Dessverre er det ikke så enkelt.

Jeg er 42 år og har pakistansk opprinnelse. Jeg brøt med familien i 20-årene, giftet meg med en etnisk norsk mann, fikk et blondt barn, skilte meg og bor som en typisk norsk alenemamma. Jeg har to mastergrader og har hatt flere norske kjærester. Likevel møter jeg et glasstak fordi jeg har en livsstil som er annerledes enn mine etniske norske kollegaers.

Jeg ønsker ikke å være fordomsfull her, men jeg har hatt kolleger som har sagt rett ut at siden jeg ikke er med dem og drikker, synes de at jeg er litt «skremmende».

Det at jeg ikke er med på skikkelig fyllefest, gjør at jeg går glipp av viktig «bonding» med ledere som kan hjelpe meg oppover i karrieren.

Jeg har hatt kolleger som sa rett ut at «Ja, det er viktig med kvotering» da jeg danket ut nesten 100 søkere til en stilling i en offentlig etat.

Enda verre: Min blonde ungdom forteller til stadighet om fordommer og hverdagsrasisme han møter i sin skolehverdag, fordi han ser ut som en «Marcus», men heter «Yusuf».

Så kjære «Ahmed», «Maria» eller «Mustafa», og dere som er foreldrene til «Amina», «Shakil» og «Omar»: Det er dessverre ikke så enkelt som at det å håndhilse på det motsatte kjønn er det som skal til for å jobbe i Norge. Jeg skulle ønske det var så enkelt!