Ja til svenske tilstander i distriktene

For å få til befolkningsvekst må vi akseptere at distriktene ikke kan være det distriktene var da jeg meldte meg inn i politikken for bare ti år siden, skriver Tonje Nilsen (bildet).

Distriktene må endre seg. Tilbudet må samles når det ikke er liv laga med Oslo-tilbud på hvert nes.

02.07.2023 18:00

Jeg ble med i den nordnorske politikken og opplevde politikere som rev seg i håret over befolkningsnedgang, de klødde seg i hodet over hvorfor unge flytter fra landsdelen, og svarene deres var dyre tiltak. Dyre tiltak som alltid var finansiert av staten, helst over statsbudsjettet.

Nå har jeg vært med i Høyre i ti år. Vi snakker fortsatt om distriktspolitikk på akkurat samme måte som da jeg meldte meg inn.

Fortsatt er det befolkningsnedgang, unge flytter fortsatt fra landsdelen, og svarene er fortsatt dyrere tiltak for å lokke folk til å bli.

Høyre har heller ikke levert

Venstresiden styrer hele Norge og nesten alle politiske organer du kan tenke deg. Løsningen, som alltid, er å kaste penger på problemene.

Regjeringens distriktsmelding er skuffende nok mer av det samme. Samme politikk som vi har hatt siden 1970-tallet. Det blir flere brutte valgløfter fordi vi ikke har råd og politikk som ikke vil fungere i morgen heller.

Høyre har ingen grunn til å slå seg på brystet. Vi har heller ikke levert, og vi må også ta ansvar og selvkritikk.

Så lenge jeg kan huske, har Høyre-folk snakket om lavere skatter for næringslivet som det viktigste distriktspolitiske tiltaket.

Høyre-politikerne Linda Hofstad Helleland og Raymond Robertsen stiller seg i samme rekke i et innlegg på Nordnorsk debatt.

Distriktene må endre seg

Jeg vil også ha lavere skatter og avgifter, men det er dessverre ikke nok. Det er ikke sånn at arbeidsplasser i privat næringsliv er det som vil holde folk nordpå. Det er vitterlig næringsliv sørpå også.

Og en offentlig arbeidsplass i en distriktskommune kan dessverre ikke måle seg med andre muligheter for en kommende høyt utdannet generasjon.

For mange er det helt andre ting som avgjør hvor flyttebilen går.

Det er muligheten til å samle seg med dem man er lik, og føle på tilhørighet.

Dessverre betyr det ofte å flytte til en større by.

Unge søker andre unge i urbane miljøer. Skeive søker til Oslo for et større og tryggere miljø. Innvandrere søker kultur som er lik en selv. Verden, og også Norge, blir mer og mer globalisert. Det må Norge ta inn over seg.

Derfor må distriktene, og det distriktene tilbyr, endre seg.

Tilbudet må samles når det ikke er liv laga med Oslo-tilbud på hvert nes. Vi er blitt for få der.

Hvis man setter pris på det distriktet tilbyr i dag, så er det helt i orden, det. Likevel styrer distriktet mot en katastrofetilstand i fremtiden. Det er ikke liv laga at de under 60 år bor i byer, mens de over 60 bor i distriktet.

Flere muligheter i tettstedene

Vi vet at Sverige har lykkes. Nord-Sverige er et eneste stort distrikt, og vi som har vært på campingferie der, husker stort sett bare vei og skog.

Likevel er det relativt mange som vil bo der. Der har man klart å samle folk i bygdene til tettsteder. Tettstedene blir mer likt resten av Sverige, man har flere og andre muligheter, og flere vil bo der.

Kanskje burde Norge tenke nytt og på det samme.

Tenk å få til det samme i Norge. Tenk å kunne si at steder som Lakselv, Storslett og Ballangen har bekvemmelighetene til hvilken som helst europeisk storby, men fortsatt har den nordnorske sjarmen som gjør at vi blir værende.

På den måten flytter kanskje ungdommen ut for utdanning, men vil også ønske å flytte hjem igjen.

Heller svenske tilstander

Vi er avhengige av folk i distriktene. Spesielt i Nord-Norge er det ekstremt viktig med «lys i husan» av sikkerhetspolitiske årsaker når vi har en grusom nabo i øst.

For å få til befolkningsvekst må vi akseptere at distriktene ikke kan være det distriktene var da jeg meldte meg inn i politikken for bare ti år siden.

Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Distriktspolitikken er et godt eksempel på det.

Jeg vil heller ha svenske tilstander i distriktet om vi kan unngå katastrofetilstanden vi styrer mot.