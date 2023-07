Utgått, harsk og muggen mat. Er vi som må bruke matutlevering, mindre verdt?

Jeg er rett og slett lei av å føle meg mindre verdt bare fordi jeg ikke har råd til å overleve på de prisene som er i dag, skriver innleggsforfatteren. Bildet er ikke av vedkommede.

Jeg er takknemlig, men det er et stort men.

06.07.2023 08:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Jeg er en av de mange i dette landet som må ty til matutlevering for å komme meg gjennom månedene. Det er flaut, men jeg må.

Hver uke må jeg vise mitt eget ansikt og ta til takke med det jeg får.

Jeg er kjempetakknemlig for at vi har ordninger som dette i Norge, og for at jeg kan få hjelp.

Men det er et stort men.

Harsk og muggen mat

Jeg opplever ofte at tingene man får, har gått ut på dato.

Én til to dager er ok, men det er ofte flere dager. Jeg skriver dette i slutten av juni. Noe av det jeg fikk denne uken, gikk ut 29. mai. Blant annet smør, noe som blir harskt og ikke er noe godt å bruke mange dager etter at det gikk ut.

Ellers kan det være frukt og grønt som begynner å bli dårlig, har mugg på seg og så videre.

Jeg lever etter «se-lukt-smak»-prinsippet, og jeg er som sagt kjempetakknemlig. Men igjen, når det er dette er det vi får, føler jeg meg mindre verdt.

Lønnen øker ikke i takt med prisene i butikken, og flere og flere av oss får ikke lenger pengene til å strekke til med den lønnen vi har.

Når det er dette er det vi får, føler jeg meg mindre verdt

Så til Matsentralen og dere som leverer mat til Matsentralen:

Er vi mindre verdt fordi vi ikke har råd til å handle for en hel måned i butikkene?

Er mye av maten vi får, overskuddsmat som ellers skulle blitt kastet, slik at dere skal føle at dere hjelper og slipper å kaste mat?

Takknemlig, men

Det er et stort gode at vi får mat på bordet, men jeg skulle ønske jeg slapp å kaste den maten dere gir fordi den allerede er langt over dato eller muggen.

Jeg er rett og slett lei av å føle meg mindre verdt bare fordi jeg ikke har råd til å overleve på de prisene som er i dag.

Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet.