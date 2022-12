Vi kan være stolte av sikkerhetsnettet vårt

6 minutter siden

Ni av ti personer på min alder fått penger fra Nav i minst én periode, skriver Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hvis man skulle skammet seg over å få penger fra Nav, er det veldig mange som skulle vært skamfulle.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

«I utlandet skryter vi av Nav-systemet. Men her i Norge blir vi som bruker det, sett ned på», skriver Laura Marie Neal, 20 år og kronisk syk, i sitt bidrag i Si ;Ds julekalender «Livsvisdom fra ungdommen».

Vi kan være stolte over at vi har et sikkerhetsnett som få andre land har – og ikke skamme oss når vi trenger å bruke det. For det er det mange av oss som gjør i løpet av livet.

Naving er regelen, ikke unntaket

Laura Marie Neal skriver klokt om Nav og det norske velferdssamfunnet.

Hun forteller hvordan hun i møte med folk fra andre deler av verden er stolt over at vi her i landet har gratis utdanning, helsetjenester og rett til hjelp fra Nav hvis vi er syke eller ikke har mulighet til å forsørge oss selv. Men når Laura møter noen av holdningene her i landet, opplever hun ikke stolthet, men skam.

Hun ser at mange skammer seg over å få hjelp fra Nav, og at mange har fordommer mot dem som får denne hjelpen. Laura tar opp noe som er veldig viktig – spesielt nå!

Sannsynligheten er stor for at du som leser dette, har navet minst én gang

For akkurat nå er det mange som strever med å få pengene strekke til, og som trenger hjelp fra Nav. Vi vet at noen av dem synes det er vanskelig å komme til oss fordi de opplever det som skamfullt. Men det er ingen grunn til å skamme seg over å få penger fra Nav. Det er det nemlig veldig mange av oss som får i løpet av livet.

Ni av ti personer på min alder fått penger fra Nav i minst én periode. Sannsynligheten er stor for at du som leser dette, har navet minst én gang. Hvis du ikke er en naver, har du langt over middels god helse og har aldri slitt med å få deg jobb. Da tilhører du unntaket, ikke regelen. Hvis man skulle skammet seg over å få penger fra Nav, er det veldig mange som skulle vært skamfulle.

Sikkerhetsnettet er for alle

Nav er fellesskapets sikkerhetsnett til bruk for dem som havner i vanskelige situasjoner. Alle kan søke økonomisk sosialhjelp hvis de mangler penger til å forsørge seg selv, og alle har rett til en individuell vurdering av søknaden sin.

De kan søke om støtte til å betale levekostnader, det vil si utgifter til mat, bolig, strøm, klær og lignende. Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes også som levekostnader som man kan søke om å få dekket. Det er også mulig å søke støtte til feiring av høytider som jul.

Nav hjelper mange som står utenfor arbeidslivet med å komme i jobb. Det er også en viktig oppgave vi har. Neal skriver at de som ikke jobber og får penger fra Nav, kan oppleve å bli sett på som snyltere som ikke vil jobbe.

Vi som jobber i Nav, vet at det ikke stemmer. Vi vet at veldig mange av dem som står utenfor arbeidslivet, ønsker mer enn noe annet å jobbe, forsørge seg selv og bruke kreftene og evnene sine. Jeg vil takke Laura som tar et oppgjør med fordommene og skammen. Samfunnets sikkerhetsnett er for alle.