Norsk spillpolitikk er ute av kontroll

Rolf Sims Kindred Group, tidligere seniorrådgiver i Kulturdepartementet

Spillavhengighet er ikke et problem bare for dem som rammes, men også for deres nærmeste, for samfunnet, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

Alle aktørene som tilbyr pengespill, må reguleres bedre og strengere enn i dag.

Debatt

I over 20 år jobbet jeg med å utforme spillpolitikken i Norge i Kulturdepartementet. Jeg byttet arbeidsplass fordi jeg innså at dagens system er utdatert. Jeg ønsket å jobbe et sted der man forholder seg til den nye virkeligheten.

Norske myndigheter har gode intensjoner. Men eksisterende regulering gjenspeiler ikke den teknologiske realiteten eller den moderne forbrukeradferden på internett. Den inneholder ikke løsninger på utfordringene.

Regulere alle som tilbyr pengespill

Det er sterke følelser i debatten om spillpolitikk. Spillavhengighet er ikke et problem bare for dem som rammes, men også for deres nærmeste, for samfunnet.

Det påkaller stort alvor og mye engasjement. Derfor må spillpolitikken bli bedre.

Myndighetene mangler verktøy for å bekjempe et voksende problem

Det er særlig to utviklingstrekk i spillmarkedet som viser behovet for å regulere alle aktørene som tilbyr pengespill, bedre og strengere enn i dag.

Før det første øker omfanget av problemspill. Det skjer med dagens modell, som skal forebygge avhengighet.

En undersøkelse fra Universitetet i Bergen fra 2020 viser at 55.000 nordmenn har problemer med spill. Dobbelt så mange er i risikosonen.

Det er en økning på 60 prosent fra 2015. Myndighetene mangler verktøy for å bekjempe et voksende problem innenfor dagens regulering.

Vokser særlig på nett

Vi må også erkjenne at nordmenn deltar i pengespill. Enten vi liker det eller ei.

Med utviklingen av ny teknologi er spill blitt lettere tilgjengelig og vokser særlig på nett.

Tall fra 2019 viser at 66 prosent av alt spill som nordmenn deltar i på nett, skjer hos internasjonale aktører. Ifølge Lotteritilsynet spiller over 250.000 nordmenn hos andre aktører enn Norsk Tipping. Dette skjer utenfor myndighetenes kontroll.

Jeg vil ta til orde for en streng regulering av hele markedet

Slik er det, og ingen er tjent med at det er slik. Hverken idretten, frivilligheten og andre gode formål, eller de som sliter med negative konsekvenser av spill. Norske myndigheter kan umulig være fornøyde med at det er slik.

Vi må tenke nytt

Mitt anliggende er ikke en storstilt liberalisering av spillpolitikken. Tvert imot.

Jeg vil ta til orde for en streng regulering av hele markedet, også de utenlandske selskapene.

En reguleringsmodell med lisenser vil være mer effektiv mot problemspill og gi langt større skatteinntekter til fellesskapet, med tilhørende bidrag til gode formål. Hvis politikerne vil. Hittil har de valgt å se bort fra halvparten av markedet, halvparten av omsetningen og milliarder til statskassen.

Hvorfor vil ikke politikerne at alle aktørene blir regulert etter norske lover, slik at de følger myndighetenes krav når det gjelder problemspill og betaler skatt i Norge?

Vi må tenke nytt. Første steg er å erkjenne at dagens system ikke virker. Vi skal la oss motivere og engasjere av følelsene. Men fakta må fortelle oss hva som egentlig er problemet, og hvordan det kan løses.