Hvordan påvirker det amerikanske valget palestinerne?

Line Khateeb Leder, Palestinakomiteen i Norge

1. nov. 2020 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump har vært en ensidig støttespiller av Israel, skriver Line Khateeb. Her sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

Hvem som leder et av verdens mektigste land, har betydning for resten av verden. For palestinerne kan utfallet bli avgjørende.

Donald Trump har som president vist manglende respekt for internasjonale avtaler og institusjoner. For Israel har han vært en ensidig støttespiller som blåser i folkeretten og ikke minst palestinernes rettigheter.

Ved å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem, anerkjente Trump Israels ulovlige anneksjon fra 1967. Trump anser heller ikke de israelske koloniene på Vestbredden som ulovlige, mens det er et klart brudd på Geneve-konvensjonen å bygge på okkupert land.

Den israelske organisasjonen Peace Now melder at utbyggingen av de israelske koloniene har økt med 25 prosent etter skiftet i Det hvite hus. I oktober alene godkjente Netanyahu 5000 nye enheter. Nyheten vakte få eller ingen reaksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Arven etter Obama eller Trump?

Like før Obama gikk av som president, vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som sier at de israelske bosettingene er illegale og et alvorlig brudd på internasjonal lov. Resolusjon 2334 krever at Israel stanser utbyggingen på Vestbredden.

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge. Foto: Privat

Trump derimot har liten tro på FN som meklingsarena.

Harald Stanghelle skriver i en kommentar at Midtøsten forandrer seg, og at Israel har inngått avtaler med flere arabiske land, takket være Trump. Statene Israel har inngått avtaler med, er hverken kjent som demokratiske eller representative. Det kan bli et problem så lenge Trump og Jared Kushners «århundrets avtale» ikke er en løsning for palestinerne.

Avlinger blir påtent

For palestinerne er det avgjørende at internasjonal lov, og brudd på denne, får betydning. Det er nå rundt 500.000 israelske kolonister på den palestinske Vestbredden og 220.000 i Øst-Jerusalem.

Disse splitter opp samfunn. Stadig færre palestinere tror på en to-statsløsning når de ser at landet deres forsvinner.

Koloniene utgjør også en trussel for palestinernes livsgrunnlag. Bønder får avlingene sine påtent, og gamle oliventrær blir rykket opp med roten av israelske bosettere. Sist søndag ble en palestinsk tenåring drept av israelske soldater, angivelig fordi han befant seg i nærheten av en bosetting.

Hvor skal palestinerne gjøre av seg hvis de blir omringet på alle kanter av israelske kolonier og soldater?

Gjenreise tilliten?

Vinner Trump valget, kan vi vente oss en enda mer aggressiv politikk fra Israel. Biden vil ikke endre dette drastisk, men flere amerikanere ser at de ikke kan støtte Israel blindt. Her ligger det et lite håp om endring.

Uansett utfallet av valget må resten av verdenssamfunnet kreve respekt for internasjonal lov og spilleregler. Vi kan håpe at et skifte vil gi et USA som er interessert i å opprettholde tilliten til internasjonale institusjoner som FN. Det ville vært et gode for alle, men særlig dem som er underlagt kontroll av sterke stater med lite respekt for internasjonal lov.