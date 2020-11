Lett spørsmål, vanskelig debatt

Hans Bårdsgård debattleder (konstituert), Nationen

Det er politiets jobb å vurdere om den anmeldte ytringen om å skyte ulv er straffbar. Nationen støtter selvsagt ikke lovstridige oppfordringer til faunakriminalitet, skriver Hans Bårdsgård. Bildet av ulven er tatt i en annen anledning. Foto: Heiko Junge/NTB

Nei, Nationen aksepterer ikke faunakriminalitet.

Siri Martinsen, leder i Noah – for dyrs rettigheter, spør i Aftenposten om Nationen aksepterer faunakriminalitet. Svaret er nei.

Martinsen reiser spørsmålet til Nationen etter en kommentar i vår avis om klimaet i rovdyrdebatten.

En hundeeier fant i oktober sin hund spist av ulv i Nes. På Facebook la hundeeieren ut følgende melding: «Så til alle elgjegere: Slutt å se på ulv på post, SKYT.» Deretter ble han truet på livet av uttalte ulvevenner.

Noah, der Martinsen er leder, anmeldte hundeeieren for oppfordring til faunakriminalitet.

Støtter selvsagt ikke lovstridige oppfordringer

Elgjegere – og andre – bedriver lovlig ulvejakt i store deler av Sør-Norge hver vinter. I tillegg kommer et betydelig antall skadeforebyggende fellinger i beitesesongen.

Det er politiets jobb å vurdere om den anmeldte ytringen om å skyte ulv er straffbar. Nationen støtter selvsagt ikke lovstridige oppfordringer til faunakriminalitet.

Ikke ulike standarder

Nationen tar mål av seg til å være tett på dekningen av de store rovdyrene i Norge. På meningsplass ønsker vi en debatt preget av god tone og respekt fra alle deltagere.

Vi lar Noah – og mange andre – komme til orde for og mot rovdyr, og om faunakriminalitet, i våre spalter og på vår debattarena #motkultur.

Siri Martinsen har ingen dekning for sin påstand om at vi har ulike standarder for saklighet og respekt i debatten, avhengig av syn på store rovdyr.

Oppfordrer til respekt

Kollega Eva Nordlunds kommentar, som Martinsen er velkommen til å kritisere også i våre spalter, etterlyser «en aning raushet» overfor en berørt person som engasjerer seg, og som deretter drapstrues.

En slik oppfordring til raushet er hverken egnet til å skremme eller motarbeide dem som taler dyrenes sak på en raus og inkluderende måte.

Kommentatoren oppfordrer til respekt, ikke forakt, for meningsmotstandere. Det er også Nationens linje.

