Nytt på Nytt er blitt et program for dem som heier på den politiske venstresiden

Peter Meidell Tønsberg

8 minutter siden

Programleder Bård Tufte Johansen presenterer ukens gjest i Nytt på Nytt 26. mars. Foto: NRK Nett-TV

Jeg kaller det «Snytt på Nytt».

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRK-programmet Nytt på Nytt skal i prinsippet være et satirisk underholdningsprogram med politisk brodd i alle retninger. Fredag benket vi oss igjen foran TV.

Under presentasjonen av gjesten på Johan Goldens lag, Shabana Rehman, kommer det fra programleder: «Hun ble i fjor fratatt statsstøtten til organisasjonen sin. Nei, det er dessverre ikke Hege Storhaug!»

Gjest Shabana Rehman. Foto: NRK Nett-TV

Ikke mange minuttene senere, i forbindelse med Senterpartiets utspill om å sikre Norge 700.000 vaksinedoser på bekostning av fattigere land, sier lagleder Pernille Sørensen: «Vi er jo vant til at Sylvi ikke har så lyst til å hjelpe dem som bor i fattige land!»

Lagleder Pernille Sørensen. Foto: NRK Nett-TV

Nytt på Nytt er blitt sendt på NRK siden 1999. Programmet har i en årrekke vært det mest sette av de faste programmene på norsk fjernsyn. Foto: NRK Nett-TV

Slikt registrerer jeg stadig hyppigere. Nytt på Nytt er etter hvert ikke lenger et program for alle, men for dem som heier på den politiske venstresiden.

Sleivsparkene føyer seg inn i antipatien mot høyresiden, spesielt mot Fremskrittspartiet, et parti som i en årrekke var landets tredje største og sågar nest størst i en periode. I håp om en balansert politisk satire følte jeg igjen dessverre å bli «Snytt på Nytt».