Kampen mot netthets har knapt begynt

Rasmus Hansson 2. stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Oslo

De siste årene har vi sett bølger av kommentarfeltraseri. Samtidig ser vi flere eksempler på politikere som faktisk trues på livet, og som vurderer å trekke seg, skriver Rasmus Hansson. Foto: Ingar Storfjell

Hatytringer og trusler skremmer folk vekk fra det offentlige ordskiftet. Det bør bekymre oss mer enn at tiltak mot netthets skal gå for langt.

Fremstående kommentatorer og jurister var nylig ute i Aftenpostens spalter og bekymret seg for om kampen mot netthets vil «gå for langt». Problemet er tvert imot at vi er kommet for kort.

Frank Rossavik skriver at ytringsfriheten – inkludert netthets – er en «ventil for de maktesløse».

Jurist Anine Kierulf, advokat Jon Wessel-Aas, advokat Vidar Strømme og generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen er bekymret for at arbeidet mot netthets kan viske ut skillet mellom lovlige og ulovlige ytringer. De advarer mot at politiet får ansvar for å reparere debatten.

Ikke gått glipp av skille

Jeg er enig i at vi må være meget oppmerksomme på signaleffekten når «mer politi» trekkes inn som virkemiddel i regulering av debatt og ytringer. Men utfordringen vi står overfor, er at både lovlig netthets og ulovlig hatprat er langt synligere enn før.

Samtidig har politiet hatt for få ressurser til å følge opp ytringer som er straffbare. Vi er ikke kommet i mål med innsatsen som kreves fra hele sivilsamfunnet for å sikre et offentlig ordskifte hvor ingen hetses eller trues til taushet.

Når en tar til orde for mer politiressurser i møte med ulovlig hatprat og trusler, betyr det ikke at en har gått glipp av det viktige skillet mellom lovlige og ulovlige ytringer. Det trengs innsats for å få bukt med slike, samtidig som folk flest må ta ansvar for å sikre den anstendigheten i ordskiftet som en ønsker seg.

Må ikke stå i veien

De siste årene har vi sett bølger av kommentarfeltraseri. Samtidig ser vi flere eksempler på politikere som faktisk trues på livet, og som vurderer å trekke seg.

En som har fortalt om slike erfaringer, er daværende KrF-ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes. Hun sa at bekymringen for neste generasjon var blant grunnene til at hun valgte å være åpen om erfaringene.

Hennes bekymring bør alle ytringsfrihetsforkjempere dele.

Bekymringen over en nokså begrenset fare for at politiet skal gripe inn i folks ytringsfrihet i sosiale medier, må ikke stå i veien for at vi prioriterer å løse dagens presserende ytringsfrihetsproblem: Netthets og hatytringer som skremmer folk ut av samfunnsdebatten.

