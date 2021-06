Ikke fortell hun som ble banket opp av partneren sin, at volden var hennes egen skyld

Tove-Mari Wester Ottesen Skribent

Nå nettopp

I Norge regner man at 17 prosent av kvinner og menn er blitt utsatt for vold fra partneren. Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB

Ingen har noensinne gjort noe som gjør at man fortjener å bli påført vold av sin egen partner.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«50-åring slipper fengsel for å ha banket opp kona etter at hun nettflørtet med andre menn»

Dette sto i Sarpsborg Arbeiderblad 23. mai i år. En mann hadde møtt opp i Søndre Østfold tingrett for å ha utøvd vold mot partneren sin i april i fjor.

I retten erkjenner han å ha klemt sin kone rundt kjeven, lugget henne, dunket hodet hennes i gulvet, klemt henne på overarmene og ved underlivet og å ha slått henne i hodet.

Kvinnen skal ha blitt påført denne volden fordi hun ved et par anledninger har nettflørtet med andre menn og for å ha hatt en seksualisert relasjon med en annen mann på Messenger.

Og det at kona gjorde disse tingene forut for voldshandlingene, mente en samlet tingrett at skal føre til en mildere straff for voldsutøver.

Rettmessig sinne?

Når ble nettflørting en grunn til å utøve vold? Hva er det vi driver med?

Mannen følte seg ifølge Sarpsborg Arbeiderblad sviktet og ført bak lyset. Han var etter rettens mening i berettiget harme da han utførte vold mot sin kone. Berettiget harme betyr, etter vanlig språklig forståelse, rettmessig sinne.

Å påføre sin partner vold er et valg voldsutøver selv tar, skriver Tove-Mari Wester Ottesen. Foto: Privat

Det er altså snakk om en straffnedsettelse på bakgrunn av gjerningsmannens rettmessige sinne. Hva vi forteller med dette? Det er at de som blir påført vold, fortjener det.

Det kan jeg ikke akseptere.

Voldsutøveren velger vold

I lys av denne saken er andre voldsutsatte blitt spurt om hva som kunne utløse voldsepisoder hjemme hos dem. Her er ti eksempler på hvorfor ulike menneskers partnere valgte vold som løsning:

«Jeg brukte for mye tid med barna mine» «Jeg pratet med en medelev av motsatt kjønn på skolen» «Jeg sovnet før han fikk sex» «Jeg ville gjøre det slutt» «Jeg bestilte en legetime uten å spørre om lov» «Jeg kom sent hjem fra jobb» «Jeg svarte ikke raskt nok på meldingene hans» «Jeg låste døren da jeg skulle på do» «Jeg hadde sminket meg litt før jeg dro på jobb» «Jeg strøk ikke skjorten hans. Da brant han meg med strykejernet»

Å påføre sin partner vold er et valg voldsutøver selv tar. Det er et valg voldsutsatte aldri får være med på å avgjøre eller forhindre – ei heller har skyld i.

Paradoksalt nok stiller samfunnet ensidig spørsmål ved den som velger å bli i et voldelig forhold. Men voldsutøveren velger jo også å bli i det destruktive forholdet. Det er det ingen som setter spørsmålstegn ved.

Voldsutøver holder fast ved en partner som h*n åpenbart har det så dårlig med at vold blir eneste løsning på problemer som oppstår. Hvorfor går ikke h*n?

Ingen formildende omstendigheter

Ingen har noensinne gjort noe som gjør at man fortjener å bli påført vold av sin partner. Det må rettssystemet, pressen, medmennesker og samfunnet for øvrig snart få en felles forståelse av.

Vi snakker nulltoleranse.

Vi må fokusere på voldsutøverens reaksjoner på det h*n mener er handlinger voldsutsatte gjør som fortjener vold, og at det på ingen måte kan være «formildende» eller «rettmessig».

I Norge regner man at mer enn én av ti, 17 prosent, av kvinner og menn er blitt utsatt for vold fra partneren. Det vil si at det statistisk sett er over en halv million mennesker i Norge som er blitt utsatt for partnervold. Vi trenger en endring, og vi trenger den nå.