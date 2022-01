Kort sagt, torsdag 20. januar

OL på TVNorge er for alle, ikke bare abonnenter

Halvor Hegtun skriver i en kommentar i Aftenposten at han er bekymret for skisportens utvikling siden andre enn NRK nå sitter med rettighetene. Han skriver blant annet: «Neste måneds vinter-OL fra folkerepublikken Kina blir et arrangement for Discovery-abonnenter, uegnet til å samle et folk.»

Her er det på sin plass å korrigere Hegtun. De som gleder seg til OL, skal vite at alle de viktigste øvelsene, sett med norske øyne, blir vist på TV-kanalen TVNorge. Totalt vises 20 timer (!) OL på TVNorge hver dag.

Resten finner du enten på TV-kanalen Eurosport Norge eller på strømmetjenesten discovery+, der alt blir tilgjengelig og abonnementet er gratis for nye brukere.

Sist Discovery viste vinter-OL, gjorde vi det på samme måte og hadde over en million seere flere ganger.

Hvis ikke dette kvalifiserer til «å samle et folk», så ligger kanskje lista til Hegtun så høyt at bare NRK på 70-tallet kunne klart seerkravene. Men 20 timer OL om dagen, det fikk ikke publikum den gangen.

Vi er klare for å levere et flott OL til hele det norske folk og håper at Hegtun blir med på festen.

Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør, Discovery

Det er ingen menneskerett å komme på TV

Jeg mener ikke det er noe «usmakelig ved å tillate at folk som slipper ut av fengsel, blir en del av samfunnet igjen», slik man kan forstå Aftenpostens leder 18. januar. Jeg mener det smakte dårlig av TV 2s valg av David Toska som sjakk-kommentator.

Alle som blir «eksperter» på TV, får økt status. De kan noe, er flinke til noe, og derfor er de på TV. Men Toska er ingen sjakkekspert, sier han selv. TV 2 gir ham status for hans kriminelle fortid.

Toska har fått tilbake sine borgerrettigheter etter sont straff. Men det inkluderer ingen rett til TV-opptredener. Toska er «en del av samfunnet» selv om han ikke kommenterer sjakk.

Aftenposten mener det er et «sunt og viktig liberalt prinsipp at man får friheten tilbake når man er ferdig med sin straff». Ja, men dette handler om hvorvidt kriminalitet skal kvalifisere til et TV-oppdrag.

TV 2 mener Toskas sjakkspill i fengselet er interessant. Da kan kanalen intervjue ham om dette, med de kritiske spørsmål som hører hjemme i et intervju. Å gi ham et oppdrag i sjakkredaksjonen er noe helt annet.

Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider, Institutt for journalistikk