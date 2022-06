Jeg er Oslo-trafikkens underdog

Haakon Christensen Pensjonist

7 minutter siden

Pensjonist Haakon Christensen er fotgjenger i Oslo. Han har noen oppfordringer til andre trafikanter.

Jeg er ennå ikke blitt påkjørt, men føler meg utrygg. Daglig.

Jeg er 71 år. Jeg beveger meg i Oslo til fots og med buss. Noen ganger har jeg med et barnebarn i vogn.

Torsdag 16. juni på 20-bussen. Ingen sitteplasser, men etter et par stopp blir et dobbeltsete ledig for min kone og meg. Vi hadde nemlig kortere vei til setene enn alle de unge som kom på – så vi vant. Men allerede på neste holdeplass kom et par på. De var eldre enn oss og støttet seg tungt til gåstavene sine. De stavret seg forbi mange seter som var opptatt av 20-40-åringer, men det var vi som reiste oss og overga plassene. Det ble å stå frem til Sagene.

Søndag 19. juni med barnevogn langs Sjølystveien. Jeg skulle krysse sykkelfeltene for å komme til broen over E18 ved Skarpsno. Jeg så en gruppe syklister, men på grei avstand og i rimelig tempo, så bestefar trillet over. Men så kom «sykkelklubben grei». De hadde vært skjult bak gruppen jeg så, men nå kom de – i venstre sykkelfelt og i stort tempo. Anføreren mente at bestefaren fortjente en skyllebøtte, så det fikk han. Han er jo tross alt underdog.

Daglig blir jeg utsatt elsykler og elsparkesykler som sneier borti meg – på fortauet. Det skjer i Kirkeveien og i Bygdøy allé. Der er det sykkelfelter i begge retninger, men myndighetene tillater jo motorisert ferdsel på fortauene. Jeg som går, er underdog. Jeg er ennå ikke blitt påkjørt, men føler meg utrygg. Daglig.

Kjære myndigheter: Forby motorisert kjøring på fortau, vær så snill!

Anfører for «sykkelklubben grei»: Det nytter nok ikke å snakke til deg, og du skjønner sikkert ikke at teksten «Vis hensyn» på asfalten før krysningspunktet er rettet mot deg. Sannsynligvis finnes ikke «hensyn» i vokabularet ditt heller.

Alle dere 20-40-åringer på bussen: Deres straff kommer. Om 30–50 år når dere må stavre dere frem til en annen gamling som er grei og reiser seg. Kanskje.