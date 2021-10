Det skal lukte fårikål på sykehjemmet!

Petter Schou Styreleder, Senior Norge

Kommuner bør ansette dyktige og engasjerte kokker heller enn ernæringsfysiologer, mener Petter Schou.

Jeg nekter å kjøpe det billige argumentet om at «kommunen ikke har råd».

Dette er et debattinnlegg.

Forakt for alderdom - en tidligere journalist brukte nylig dette utsagnet i en debatt om eldre og mat, og om hvordan vi ser på eldre innbyggere mer generelt i Norge.

For å starte med det generelle: 1,6 millioner norske menn og kvinner er hva vi i Senior Norge definerer som «seniorer», altså 55+. Dette utgjør en betydelig arbeidskapasitet og kompetanse. Altfor mange velger gå ut av yrkeslivet altfor tidlig – dels selvsagt grunnet helseproblemer, men de fleste fordi hverken offentlige eller private arbeidsgivere klarer å nyttiggjøre seg kompetansen på en god måte.

Og de fleste eldre klarer seg utmerket selv, mens en mindre andel trenger bosted med ekstra hjelp siste del av livet.

I flere tiår har det med ujevne mellomrom dukket opp en debatt om eldre og mat – og nå sist om kvaliteten på middagene på sykehjemmene våre.

For å ta noe viktig først: Jeg tror kvaliteten på det som serveres, er svært forskjellig og varierer fra god, norsk hverdagskost til masseproduserte, uspiselige «kjøttkaker».

At mange mister kroppsvekt i sine siste leveår, er ikke uvanlig. Men at beboere på våre sykehjem ikke følges opp med vektkontroll, og at et uønsket vekttap fører til sykdom eller sågar fremskyndet død, er selvsagt helt uakseptabelt.

Som tidligere ordfører og fortsatt aktiv politiker nekter jeg å kjøpe det billige argumentet om at «kommunen ikke har råd» til å sikre våre eldste innbyggere sunn og smakelig mat.

Dette handler om organisering og om en usvikelig tro på at stordriftskjøkken er eneste løsning, driftsmessig, budsjettmessig og i tråd med dagens hygienekrav.

Senior Norge vil snu dette på hodet: Det skal lukte fårikål på sykehjemmet!

Hvis manglende oppfølging av sykehjemsbeboere skyldes dårlig bemanning, er det selvsagt alle folkevalgtes og tillitsvalgtes ansvar å følge dette opp i den kommende budsjettforhandlingen. Dette handler om å prioritere dem blant oss som måtte trenge ekstra hjelp og støtte.

Og med all resept for teoretisk dyktige ernæringsfysiologer:

Senior Norge vil foreslå at samtlige norske kommuner heller satser på å ansette dyktige og engasjerte kokker!