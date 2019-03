Jeg elsker å være kvinne. Ikke fordi vi er svært viktige i alle samfunnets sfærer eller fine å se på, men på grunn av hvem vi er. Uavhengig av egenskaper og utgangspunkt skal vi sammen på denne dagen markere våre kampsaker og rettigheter. Men midt blant høye skrik om selvbestemt abort, finner du sånne som meg.

En ulv i fåreklær som blant mine egne lydløst må trippe rundt i frykt for å få tusenvis av kvinners brøl i trynet: Retten til abort er en kvinnesak! Er du ikke for – da er du ikke kvinne nok!

Hvorfor ble det sånn?

Markus Nymo Foss

I glemselens grav

Jeg ser meg nødt til å gjemme meg i skyttergraven som er gravd ut ved hjelp av polariserte overskrifter og hjerteskjærende beretninger som har fått likes. Med kikkert kan jeg på trygg avstand skimte et mektig tog av Norges kvinner fare forbi i all sin prakt.

For kvinner i Norge er dette en dag for hovedsakelig å forsvare selvbestemt abort, samt gi uttrykk for et ønske om å fjerne nemndene. Men dagen er også en kampdag for kvinner som ikke støtter hovedparolen:

For oss livsrettsforkjempere blir det en kampdag mot våre egne. Vi må selv klargjøre skjold og våpen og forsvare oss, nettopp fordi vi er kvinner.

Retten til liv

Jeg ønsker å være en stemme for de aller svakeste, fremfor å skrike høyt blant dem som er flest. Å frata fosteret retten til liv og moralsk verdi ser jeg ikke på som en kvinnesak, ei heller en kamp som bør kjempes. Er det å gradere menneskeliv noe å feire på en dag som denne?

Det er sterke følelser og ideologier i sving. Ja, vi skriver vår egen historie og tar våre egne valg. Det har vi fullt og helt rett til. Vi opphøyer autonomi som vår aller helligste verdi.

Men har det utviklet seg dithen at vi alle troner på vår egen forgylte gudetrone, gjennomsyret av kollektiv sykeliggjøring og svikt i subjektdannelse som skaper fremmedfrykt, selv i møte med vår nærmeste nabo?

Paradoks-toget

Hvordan skal vi klare å dyrke frem, utvikle og leve i et flerkulturelt samfunn når vi selv ikke klarer å leve side om side med våre egne? Ved å kategorisere mennesker på bakgrunn av meninger, skyter 8. mars-toget seg selv i foten: Da har ikke alle kvinner rett til å uttrykke sin mening. Truer kvinnedagen ytringsfriheten?

Les også: