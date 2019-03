Les Pharma Norge AS’ svar nederst i denne saken:

I disse dager dumper det ned i våre postkasser en reklame for produktet L-SERIN Hukommelse. Dette er et kosttilskudd som ifølge brosjyren «styrker hjernefunksjonen uansett alder» og «kan forebygge aldersrelaterte svekkelser».

Hvis du «ofte glemmer navn du burde ha husket, sliter med å huske gjøremål eller tidspunkt eller føler at hukommelsen svekkes med årene, kan L-SERIN være løsningen for deg».

L-serin er en aminosyre, en av bestanddelene i proteiner (eggehvitestoffer), som vi får gjennom maten.

Mange frykter demens

Mange eldre mennesker har problemer med hukommelsen, og mange frykter at de selv eller en av deres kjære er i ferd med å utvikle demens. Da ville et slikt produkt være kjærkomment. Problemet er bare at virkningen ikke er vitenskapelig dokumentert.

Brosjyren viser riktignok til at et team på over 50 forskere har fastslått at L-serin fungerer som en beskyttelse for hjernen.

Reklamen har fire kildehenvisninger. Alle bygger på forskning som viser at cyanobakterier produserer en gift som kanskje kan utløse alvorlige nevrodegenerative sykdommer som Alzheimer.

L-serin kan muligens bidra til å forebygge dette, men det er ikke dokumentert i noe klinisk forsøk.

Ikke i nærheten av dokumentasjon

En av referansene viser til at befolkningen på den japanske øya Okinawa lever eksepsjonelt lenge med meget lav forekomst av Alzheimer og ALS. Og kosten deres inneholder veldig mye L-serin. Ikke noe av dette er i nærheten av å dokumentere at tilskudd av L-serin til et vanlig norsk kosthold har den påståtte virkningen på hukommelse.

Ifølge Forskrift om kosttilskudd av 2004 er det «ikke tillatt i merking eller markedsføring å påstå eller gi inntrykk av at et kosttilskudd forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerter».

Men påstander om effekt på helse kan man komme med.

Formuleringene i reklamen for L-SERIN Hukommelse er så snedige at de faktisk ikke påstår at midlet har effekt, bare at «produktet er utviklet både for å gi deg bedre korttidshukommelse, samt å hjelpe deg med å ivareta dine gamle og kjære minner».

Og videre: «Dårlig hukommelse? Forskerne: Denne tabletten kan løse dine problemer» (vår utheving).

Kosttilskudd eller medikament?

Men svekket hukommelse er ikke bare et normalt aldersfenomen. Det kan også være et tidlig symptom på utvikling av demens, altså et symptom på sykdom.

L-SERIN Hukommelse befinner seg derfor i et grenseland mellom et kosttilskudd og et medikament.

For legemidler er det strenge krav til vitenskapelig dokumentasjon.

For et kosttilskudd er det derimot tilstrekkelig, som i dette tilfellet, at Mattilsynet ved Vitenskapskomiteen for mattrygghet finner midlet trygt å innta.

Denne saken avdekker et hull i vår lovgivning. Hvorfor skal Mattilsynet bare uttale seg om produktets trygghet og ikke om dokumentasjonen for den påståtte virkningen?

For folk flest er det ikke et så skarpt skille mellom helse og sykdom som forskjellen i juridisk status mellom kosttilskudd og legemidler skulle tilsi.

Påstander om effekt på hukommelse og andre sider ved vår helse kan ikke sidestilles med påstander om andre varer og tjenester.

Reklame for biler, klær og sportsutstyr kan vi vurdere ganske objektivt, men overfor reklame for produkter med effekt på hukommelse og andre helseproblemer er vi mye mer sårbare.

Markedsføringen av L-SERIN Hukommelse utnytter den frykten mange har for at de selv eller en av deres kjære skal bli rammet av hukommelsessvikt og demens. Dette mener vi er uetisk.

Hull i lovgivningen

Denne saken avdekker et hull i vår lovgivning. Hvorfor skal Mattilsynet bare uttale seg om produktets trygghet og ikke om dokumentasjonen for den påståtte virkningen?

Dersom den ikke holder mål vitenskapelig, bør produsenten pålegges å merke reklamen med at Mattilsynet godkjenner produktet som trygt å innta, men virkningen er ikke dokumentert. Da kan potensielle kjøpere vurdere om de vil bruke penger på et middel som kanskje virker, kanskje ikke.

Alternativt kan man kreve at alle produkter som påberoper seg å virke på helse og sykdom, må godkjennes som legemidler.

L-SERIN Hukommelse er bare ett av mange slike produkter som profitterer på manglende krav om dokumentasjon.

Pharma Norge AS svarer: Vi får positive tilbakemeldinger nesten daglig

Først vil vi gjerne takke for interessen dere viser for vårt produkt. Det er hyggelig å bli lagt merke til, selv om det er med kritiske øyne.

Først litt info om oss og L-serin. Etter å ha sett en dokumentar som omhandlet viktigheten av L-serin, ble vi ivrige på å prøve produktet selv.

Det var skuffende å oppdage at det ikke fantes på det norske markedet, mens det derimot var ganske utbredt internasjonalt.

Vi følte det derfor viktig at det norske folk også skulle få muligheten til å prøve L-serin og fikk derfor hjelp av ernæringseksperter til å utvikle produktet som i dag heter L-SERIN Hukommelse.

Produktet inneholder derfor ikke bare L-serin, men ni forskjellige emner. Mange av dem som bruker L-SERIN Hukommelse i dag, har forhørt seg med lege før de startet inntaket.

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at legene har stilt seg positive til produktet etter å ha sett innholdsfortegnelsen.

Jeg er selv godt oppe i årene og tar produktet hver eneste dag. Jeg synes det hjelper, og det er jeg ikke alene om.

Vi får nesten daglig positive tilbakemeldinger fra kunder som føler at produktet er til stor hjelp i deres hverdag.

Det amerikanske FDA er nå i gang med et stort forskningsprosjekt for å evaluere aminosyren L-serin, som også finnes naturlig i en del mat, spesielt i søtpoteter. Det kategoriseres derfor som mat.

Selv om helseeffekten av mat aldri vil bli dokumentert på samme nivå som medisin, skjønner vi alle at næring fra mat er essensielt for å opprettholde en god helse.