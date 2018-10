Klokken er 19.30 på Folketeateret. Et forventningsfullt publikum sitter med rødvinsglassene klare idet lysene slukkes.

Det finnes ikke en eneste mobil blant alle i rommet, de er byttet ut med spenning. Og rett før man rekker å prate om det, hopper Kristian Matsson ut.

Chris La Putt

Et øyeblikk får jeg beundre lyset og stemningen - før tankene avbrytes.

– WOOOOO!!

Kvinnen bak meg virker gira. Bra for henne! Jeg er gira selv. Jeg er klar for 90 minutter med oppslukende soloprestasjoner, små nikk over til kjæresten under gode partier, og hele låter med øynene delvis…

– Herregud, så bra disse setene er! Seriøst! Dritbra!

Hun er her med en venninne. Kanskje de kjøpte billetter sent. Det gjorde vi også. Samboeren min overrasket meg med to billetter for et par dager siden, etter ukevis på venteliste. Men nå hadde Kristian begynt å synge. En av de nyere sangene jeg ikke hadde hørt, så…

– Åååhh. Jeg håpte han skulle begynne med Rivers!

De småfniser. Snodig. Sangen har jo begynt. En rolig sang også, men samtalen bak meg foregår i et normalt volum. Men denne typen konsert skal vel nytes i kollektiv stillhet med andre som setter akkurat like stor pris på vokalprestasjoner og låtskriving som en selv?

Musikken tar seg opp i tempo. Vi blir servert flere låter jeg ikke har hørt før, og jeg kjenner at det kan være noen nye favoritter blant dem. Dessverre går mye av tiden til å blokkere ut små samtaler i setene bak meg.

Etter sang nummer tre snur jeg meg for å sette et ansikt der jeg allerede har laget en mental fantomtegning. En kvinne i trettiårene roper nok en gang wooo.

– WOOOOO!!

Så rart at hun må rope det så mye høyere enn alle andre. Kristian lirer av seg et par ord i pausen mellom sangene. Kvinnen i trettiårene ler veldig høyt, høyere enn noen andre. Hun må være helt fantastisk å ha i salen under normal standup, men her føles det feil.

Nå setter Verdens høyeste mann igang med en av mine favoritter. Kvinnen bak meg har begynt å nynne, noe som gjør seg best når det er akkurat så høyt at du selv hører det med det usynlige øret du har mellom de to synlige.

– I sense a runner in the garden, begynner det bak meg.

«I sense a runner in the garden» synger Kristian et halvt sekund etter forsangeren vår.

Det går et dypt sukk gjennom meg, og jeg kjenner jeg må begynne å ta meg sammen. Skal jeg snu meg og spørre pent om hun kan la være å synge over?

Eller er det frekt? Dette er jo ikke kino. Den gangen to andre jenter bak meg snakket gjennom hele A Quiet Place – en skrekkfilm om å ikke lage lyder – snudde jeg meg flere ganger for å hysje. Men dette er en konsert. Kanskje hun bør ha lov?

Sangen er ferdig. Jeg fikk ikke nynnet for det tredje øret mitt på en eneste strofe. Hele tiden ble brukt…

– WOOOOOO!

Hadde jeg kunne skru av egen bitterhet, ville jeg ikke hatt så mange spørsmål i hodet.

Hvordan endte du her – i denne personligheten og med disse selvbestemte grensene?

Hvor ønsker DU helst å bli tatt hensyn til?

Kan du relatere deg til frustrasjonen min på noe vis?

Er du bortskjemt?

Er du enebarn?

Er du rik?

Er du full?

Har du hatt flere forhold der du blir beskrevet som en bitch av tidligere partnere basert på hvor hensynsløst du hadde en tendens til å forholde deg til andres meninger og ønsker?

Denne artisten fortjener ikke de to damene. Denne kvelden – og alle oppmøtte – fortjener det ikke.

Faen, der var siste låt ferdig. Gi en lang applaus så artisten føler at han gjorde en god innsats, det gjorde han virkelig. Jepp, vi tar den stående, med høye hender. Så kan du rolig ta på deg jakken, snu deg og se henne i lyset.

De har dratt. Stemmer – de sa jo at de skulle skynde seg ut for å unngå kø. De sa det under det rolige partiet på Love is all.

