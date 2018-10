Kort sagt, tirsdag 16. oktober

Pasienten-ut-av-sykehus-modellen

Direktørene Moan og Frich fra Helse Sør-Øst beskriver et fremtidsscenario for sykehuspasienter i Aftenposten 10. oktober, der disse skyves ut av sykehuset ved hjelp av ny teknologi og arbeidsmodeller. Pasienten skal være sin egen lege og sykepleier. Det kalles «arenafleksible tilbud»!

Det beskrives nye arbeidsformer, som «avstandsovervåking og monitorering av pasienter, telemedisinske løsninger i hjemmet og chattefunksjoner hvor lege og pasient har dialog uten at pasienten må møte fysisk på sykehuset». Det er ingen erfaring med slike tiltak i dag. Det kan ikke prosjekteres med høytflyvende, usikre og dyre tiltak med uvisst resultat for pasientene i den hensikt å redusere sykehustilbudet for befolkningen!

Hvordan skal «sykehusets helsetjeneste utenfor sykehus» bemannes for å lede pasienter/diagnoser/behandlinger utenom sykehus, og hvem skal bære kostnadene? Arbeidstid forsvinner i reisetid, med risiko for spredning av resistente mikrober.

Fastlegene, som er på randen av kollaps, er trolig ikke villige til å ta på seg mer kritisk sykehusarbeid. Pasienter og pårørende ser med mistro på slik behandling.

Hva er hensikten med 40 -50 milliarder kroners gigantutbygging av Rikshospitalet, når pasientene ikke lenger skal behandles i sykehus?

Bjørg Marit Andersen, professor dr.med., interimsstyreleder, Redd Ullevål sykehus-aksjonen

Barnetrygden: Se til Tyskland!

Haakon Riekeles foreslår i spalten Internrevisjonen i Aftenposten 10. oktober at et tiltak mot barnefattigdom kan være å skattlegge barnetrygden, noe som er i tråd med forslag fra KrF.

Uten tanker om hverken partipolitikk eller regjeringsalternativer er det et forslag jeg er enig i. Med skattlegging av barnetrygden unngår en behovsprøving, som både krever mer byråkrati, kan oppleves stigmatiserende, og, som Riekeles skriver, lager fattigdomsfeller.

Regjeringen bør se på den tyske barnetrygden. Ordningen er universell som i Norge, men mer omfattende. Barnetrygd utbetales – som i Norge – til barna er 18 år, men til de er 25 år dersom de er under utdanning. Satsene er langt høyere enn i Norge, dobbelt så høy for første og andre barn, men altså inntektsbeskattet. I Tyskland mottar man 194 Euro, ca. 1840 kr, pr. måned for første og andre barn, mer for 3. barn, og enda mer for hvert barn utover tre barn. Fra 1. juli 2019 vil barnetrygden øke med 10 euro pr. barn, og fra 1. januar 2021 med ytterligere 15 euro. Den tyske politikken sørger for god støtte til barnefamilier, for omfordeling til lavinntektsfamilier, og for forutsigbarhet (vedtatte økninger flere år fremover).

Stein Kuhnle, professor emeritus i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

16 elever fra samme folkegruppe

Aftenpostens førsteside 11. oktober er en grov stigmatisering av en gruppe folk i vårt samfunn. At en avis som Aftenposten henger ut en folkegruppe med barn som ikke møter opp etter skoleferie, hører til en fortid som man kanskje ikke kan være stolt av. Hvor er ombudet for de barna?

Jeg antar at det ikke finnes bare 16 barn av denne gruppen, som blir hengt ut på første siden i avisen. Jeg er ikke imot å sette søkelys på et problem for de barn det gjelder, men det er mulig å beskrive en situasjon for Oslo skoler på første side på en bedre måte.

Det er ikke barna som skal få dårlig samvittighet for at de er født i en folkegruppe.

Markus Herde, Oslo

Slettholm og Stadtunnelen

Nei, Andreas Slettholm i Aftenposten, det er ikkje rett at Stadtunnelen vert til for at båtar «skal få segla i skote fjell». Ynsket er at båtar skal sleppa det truleg hardaste og farlegaste havstykket i Europa, Stadhavet, der været kan fyka opp til noko ein i Oslo berre ser i terrorfilmar og katastrofereportasjar. Det er rett at samfunnsøkonomisk vil den opphavleg indre traseen gje noko underskot. Men den vil berga liv, så «menneskeøkonomisk» vil den minst gå i pluss. Tel det?

Og kvifor nemner De ikkje den ytre traseen, som har vore på bordet 20 års tid (sjølv om staten pussig nok mest ser på den gamle)? Tvers gjennom halvøya lenger ute. 18 km kortare sigling og ikkje trongt eller ureint farvatn som der inne. Men den store skilnaden er at steinkvaliteten der kan seljast til Kontinentet for ca. kr.100/tonn. Det vil dekka tunneldrivinga pluss gje forteneste kr 15-20/tonn – nok til ferdigstillinga av tunnelen, pluss kan hende litt til statskassa. Storentreprenøren Skanska brukte 300.000 på undersøkingar, fann at tilhøva var gode, og tilbaud i brev av 6. april 2001 å stilla opp med utstyr og kapital.

Kan De syna meg ein matematikar som er ueinig i at ytre alternativ – tunnel gratis pga. sal av stein – vil vera bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk og «menneskeøkonomisk» lukrativt?

Martin A. Engeset, Ørsta

Orkanens sentrale press

Aftenposten skriver 12. oktober at orkanen Michael er den kraftigste i USA siden Camille i 1969. Orkanstyrken er angivelig «målt som såkalt sentralt press».

Nå har avisen riktignok gjengitt en NTB-melding, men avisens journalister burde vite at «sentralt press» er det vi på vanlig norsk kaller lufttrykk i orkanens sentrum.

En tropisk orkan er et lavtrykk, en fjern slektning av de lavtrykkene som gjerne gir nedbør og ofte sterk vind hos oss. Og lufttrykket i orkanens sentrum gir en antydning av orkanens styrke: Jo lavere lufttrykk, desto sterkere antas orkanen å være.

Pål Jensen, Ski

Hva er «fakta» om Oslo-skolen?

Lasse Skogvold Isaksen mener det er «nødvendig at vi forholder oss til sentrale indikatorer som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, som forteller noe om kvalitet». Kjenner han forskningsnormer for tolkninger av disse når han konkluderer om Oslo-skolens kvalitet og bidrag til sosial utjevning?

Problems with the use of test scores to evaluate teachers (2010) er utgitt av Economic Policy Institute (EPI), en non-profit, partiuavhengig tenketank.

EPI skriver at det er «bred enighet blant statistikere, psykometrikere og økonomer om at elevers testresultater alene ikke er tilstrekkelig reliable og valide indikatorer. selv når de mest sofistikerte statistiske applikasjoner, slik som value-added modeling, er tatt i bruk».

Når Isaksen avviser annen kunnskap er det fare for feilaktige konklusjoner. Poenget er at man kan ikke konkludere om kvalitet uten å undersøke kvaliteten nærmere. EPI anbefaler forskning som er tett på skolers arbeid for å forklare resultater på skolebidragsindikatorer.

Følger man kun indikatorene kan konklusjonen være at Oslo-skolen er god på barnetrinnet, men taper seg på ungdomstrinnet. Kvalitet fortoner seg annerledes om man finner at kunnskap som ikke testes nedprioriteres, eller det drives «teaching to testing». Ulike aktører i Oslo-skolen synes å ha ulike virkelighetsforståelser. Ulikt Isaksen, anser vi også kritiske stemmer som viktige for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av Oslo-skolen.

Cecilie R. Haugen, professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU, og Ingvil Bjordal, førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU