«De nederst på dansegulvet har fått en stemme (...) Kan ikke noen bare si at Trond Giske er en kødd?»

Sitatene er hentet fra en kommentar skrevet av Marie Simonsen i Dagbladet, og handler som det meste annet den siste tiden om Trond Giskes besøk på en bar i Oslo.

Simonsens formuleringer er interessante fordi de langt på vei oppsummerer hva denne konkrete saken i bunn og grunn handler om:

Langvarig oppdemmet aggresjon

Begrenset interesse for fakta som strider mot egen overbevisning

Sterk magefølelse

Dette er momenter som helt eller delvis kjennetegner mennesker med et så brennende engasjement at de er villig til å benytte enhver mulighet for å styrke sin egen sak. Et slikt engasjement er en naturlig del av mange sosiale og politiske bevegelser, men det har selvfølgelig ingenting å gjøre i en redaksjon som styrer sin virksomhet etter Vær varsom-plakaten.

Maktkamp og #metoo

Det oppsiktsvekkende er imidlertid ikke at det allikevel har skjedd en glipp. Det kan skje overalt. Det oppsiktsvekkende er motviljen mot å rydde opp etterpå, kombinert med en svært lunken holdning overfor dem som insisterer på å skille mellom sannhet og løgn, maktkamp og #metoo.

Simonsen førte kanskje den aller groveste pennen, men det var flere skråsikre på ballen. «Videoen av Danse-Trond sier mer enn tusen ord», skrev Astrid Meland i VG umiddelbart etter at nyheten sprakk. «Han har flørtet med en ung kvinne (...) Han gjør det fordi han tror han kan».

I Adresseavisen slo Tone Sofie M. Aglen fast at Trond Giske er sin egen verste fiende, mens Dagsavisens Hege Ulstein velger en mer prinsipiell drøfting av Giskes egnethet som politiker. Uansett beskriver også Ulstein Danse-Trond som pågående der han «henger over en ung kvinne».

Mediene som brikker

Som de fleste vel har fått med seg, brukte kvinnene nederst på dansegulvet stemmen sin begge to, men ikke for å karakterisere Giske. De rettet i stedet skarp kritikk mot dem som forsøkte å konstruere en #metoo-sak ut av en høyst frivillig selfie med Giske for å vinne frem i et politisk maktspill. I dette spillet har media, med VG og Dagbladet i klar front, fungert som friksjonsløse brikker.

Nyhetsdekningen har både sjefredaktør Gard Steiro og politisk redaktør Hanne Skartveit i VG beklaget. Det er bra, selv om mange mener beklagelsen kom sent og med en viss motstand. Kommentatorene har ikke håndtert sakens vending tilsvarende. Her er det ingen vilje til å snu pennen i en ny retning for å kritisere maktspillet, selv om fakta nå ligger åpent på bordet. Tvert imot.

Det har vært ganske stille. Og når Klassekampen på lederplass tar avstand fra hele dette oppblåste sirkuset, skriver Marie Simonsen i en Facebook-tråd at Klassekampen er hyklersk og lefler med farlig mediehat.

Like etterpå går hun på øl- og pølsefest hos Giskes argeste politiske motstander: Ap-nestleder Hadia Tajik. En fest der også en rekke andre journalister og redaktører var invitert og deltok.

Unntakstilstand i norsk presse

Det er noe med #metoo. Det er vanskelig å forestille seg at de mest toneangivende avisene i Norge ville servert tilsvarende luftsuppe på annen tematikk, med så bratt nakke og så begrenset selvkritikk i etterkant. På Debatten hos NRK tirsdag kveld var det samfunnsdebattant og Høyre-politiker Sara Berge Økland som klokkeklart forklarte publikum hvorfor journalistikken her kolliderer med presseetikken, ikke redaktør Hanne Skartveit.

Skjermbilde NRK TV

Men det er kanskje fordi #metoo på noen måter vært en unntakstilstand i norsk presse. Det er en bevegelse det ikke går an å være imot, heldigvis, men det har dessverre medført en lemfeldig holdning til Vær varsom-plakatens krav om kildekritikk. Det har vi sett flere eksempler på, også før Giske danset.

Aftenposten publiserte på nyhetsplass fire opprop der anonyme kvinner fra ulike yrkesgrupper fortalte om alt fra voldtekter til ubehag. Bare i de mest alvorlige beretningene ble motparten kontaktet slik at påstandene bedre kunne verifiseres.

Forsvarets Forum har nettopp formidlet svært sterke historier om overgrep og trakassering fra sin bransje. Historier som har opprørt oss alle. Men på direkte forespørsel medgir Forsvarets Forum at ingen av de anklagede har fått en eneste henvendelse fra dem.

Det hjelper ikke at ingen navn er identifisert. Dette handler om å sjekke faktagrunnlaget for alvorlige fortellinger om samfunnet vårt.

Blind kampanje

Uten kildekritikk, uten selvstendige undersøkelser der også motparten gis anledning til å fortelle, uten vilje til å skille mellom ingenting og alvor, er det ikke journalistikk som bedrives. Da er det bare mer eller mindre blind kampanje.

Det føles sikkert som en god gjerning, men dette tjener hverken #metoo-bevegelsen eller samfunnet på. Og hva det har å si for tilliten til pressen, kan du jo spørre om neste gang du stikker innom en bar.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter