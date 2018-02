Når menn med makt møter sterke kvinner | Barbra Noodt

Mange av oss har ventet på at en samtale skal komme i gang etter #metoo om hvordan kvinner og menn samspiller og hvordan vi egentlig vil ha det. Pål Gulbrandsen startet med en dønn ærlig selvangivelse i Aftenposten, noe Hege Gjessing glemte å anerkjenne i sitt svar.

Maktposisjoner tiltrekker både en del kvinner og menn. Men det kan også være at makt gir mannen selvtillit, og at kvinnen blir smigret av hans oppmerksomhet. Ikke nødvendigvis utrygge grenser, men forelskelse eller et par pils kan tåkelegge hennes kritiske vurderingsevne. Forstand og begjær spiller som kjent ikke alltid på lag, og håp og lengsel kan spille inn – selv når det kalles uforpliktende sex.

Når ekstasen er over

Fasiten for hva det var, kommer tross alt først etterpå. Når ekstasen er over, hans begeistring er fordampet, og hun har merket at den selvsikre mannen manglet evne til omtanke, samspill eller sensualitet. Den ekle følelsen kan da komme snikende, at kvinnen føler seg utnyttet, til mannens store forbløffelse. Det er ikke nødvendigvis mannen som kan klandres for dette, og iallfall ikke alene.

Kanskje vi gir de varme og gode mennene for lite oppmerksomhet?

Det er en del kvinner som maktpersoner vil slite med å få i seng. Som faller for andre attributter enn posisjoner, titler og rikdom. Vi er sterke selv og trenger ingen mann til å passe på oss eller ordne opp med praktiske ting. Sterke kvinner blir beundret av en del menn som drømmer om dem, gir komplementer og oppmuntring. Men det er ikke mange som våger å nærme seg. Kanskje de fleste menn likevel er selvreflekterende og usikre på hva de har å tilby en trygg og fri kvinne? Kanskje vi gir de varme og gode mennene for lite oppmerksomhet?

Også kvinnene går glipp av noe verdifullt når de gir feil menn for mye oppmerksomhet.

Enslige menns livskvalitet

Det er bekymringsvekkende at en økende andel av den mannlige befolkningen forblir ufrivillig barnløse, mens andre menn får flere barnekull med ulike kvinner.

Enslige menn opplever redusert livskvalitet og helse i større grad enn kvinner. Men også kvinnene går glipp av noe verdifullt når de gir feil menn for mye oppmerksomhet. Og det taper vi alle på.

Jeg tror ikke på at alle menn bare vil ligge med kvinner. Det er en fornærmelse mot det overveldende flertallet av menn som oppfører seg anstendig, er hyggelige og hensynsfulle. Og som beriker livet for oss kvinner som gode kolleger, kamerater, venner og kjærester. Hva mener de om dette, mon tro?

