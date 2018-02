Spellemann har favnet bredt både i sjanger og alder. Er den tid forbi? | Sæmund Fiskvik

Diskusjonen om hvem som fortjente prisen «Årets Spellemann» er så visst ingen krangel mellom Susanne Sundfør og Astrid S.

Det handler dypest sett om Spellemannprisens nye, ungdommelige fokus.

Hvor er bredden?

Tradisjonelt sett har prisen favnet bredt både i sjanger og alder. Er den tid forbi?

Det lekre showet sist lørdag var imponerende ungt, og da snakker vi både om hvem som opptrådte og hvem som vant pris.

Med noen unntak var dette et arrangement dominert av svært dyktige, unge musikere i tyveårene.

Så herlig, vil mange si. Jo, ikke et vondt ord om disse talentene. Men hvor er bredden?

Eller for å si det slik: Hvorfor har vi i det hele tatt en debutantpris, for her var jo de fleste nokså nyankomne uansett? Årets Spellemann var fjorårets nykommer ...

Naturligvis vil en platebransje alltid domineres av stjerner. Det nye er at stjernene skal være svært unge og helt nye. Hvor er tredve- og førtiåringene?

Hører de ikke hjemme på Spellemann – eventuelt bare som utdelere?

Problemet er ikke manko på ungt talent og nykommere, det er at jobben i bransjen år for år blir tøffere for etablerte artister som ønsker en lengre karrière.

Privat

Slik sett er det meningsløst at Gramos stipend skal gå til nykommere. Det er snarere de etablerte artistene som trenger støtte.

En villet utvikling

Katta ut av sekken: Dette dreier seg om en revolusjonerende omlegging av bransjen til å bli låtbasert.

Albumet «fader» ut. Singelhits og suksess innen strømming ruler. Og et slikt konsept funker kun ved stadig å sørge for at nye artister slår gjennom. Dermed blir også artistkarrièrene stadig raskere utbrent.

Hvor er talentene fra sist søndag om fem år?

Dette er vel å merke en villet utvikling, styrt av de dominerende selskapene som er helt gira på dette. De har kontroll over Spellemannkomitéen og prøver steg for steg å pense den over på singelsporet.

NRK savner ungdommelig preg og elsker naturligvis en slik Spellemann.

Taperne er musikere som satser på en varig artistkarrière.

Utbrent før 30

Da jeg i riktig gamle dager startet i bransjen, pratet vi av og til om hvor heldige artister var som kunne ha en mye lengre karrière enn fotballspillere. Nå er det omvendt.

Artistene er ofte utbrente som stjerner før de er 30.

Som sangeren Merethe Trøan sa det på Facebook: «Jeg bekrefter herved min overgang til kategorien avleggs.»

Er det jeg som er blitt eldre? Jo da, men jeg snakker ikke for min syke mor, som dessverre er død. Verre er at Spellemannstjernene blir stadig yngre.

Selv leder jeg en bransjeforening som organiserer både yngre og voksne aktører, og som ønsker å ivareta interessene til alle aldersgrupper.

Da vil vi jobbe for at Spellemann neste år gjør det samme.

For prisen handler vel ennå om kvalitet og ikke om hits og strømming? Og da kan Susanne Sundfør fremdeles være in og ikke ut.

