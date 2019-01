I flere år har Frederic Hauge og hans støttespillere prøvd å forlede det norske folk til å tro at oljeselskapene ikke vurderer såkalt klimarisiko. Dette er tilbakevist i rapporten fra Oslo Economics, og nå har det statlige Klimarisiko-utvalget slått fast at selskapene tar hensyn til slik risiko.

Men i stedet for å beklage at han har satt frem feil påstander, går Hauge til angrep på meg.

Stryker det viktigste

Problemet er at når Hauge prøver å forsvare seg, velger han å stryke den viktigste setningen jeg siterer (Aftenposten 20. desember) : «Allerede i dag legges det (...) frem analyser ved utbyggingsprosjekter som gir indikasjoner på prosjektenes robusthet overfor endrede forutsetninger, for eksempel balansepriser og virkninger på lønnsomhet av endrede pris- og kostnadsforutsetninger. (...) Slike prissensitiviteter vil antagelig i stor grad fange opp virkningene også av en strammere klimapolitikk».

Hauge stryker siste setning – som jo slår i hjel alle hans tidligere argumenter.

Enkeltfelt vs. hele sokkelen

Hauge peker derimot på at det senere i avsnittet står «En naturlig videreutvikling av dette rammeverket er å knytte disse vurderingene av robusthet til scenarioene for stresstesting av petroleumsformuen som helhet. Det vil gi staten en mer aktiv overvåking av verdiutviklingen for feltene på norsk sokkel og et klarere bilde av porteføljens risikoeksponering.»

Det er Norsk olje og gass enige i. Men her blander han lønnsomheten for det enkelte felt med en overvåking av utviklingen i lønnsomheten for hele sokkelen.

Hauges forvirrende debatt

Jeg merker meg også med interesse at Hauge unnlater å kommentere mine øvrige sitater fra utvalget, blant annet at utvalget sier «det er mye som tyder på at selskapene benytter et høyere avkastningskrav enn staten ved prosjektvurderinger. (...) Dette trekker isolert sett i retning av lavere investeringer på sokkelen enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.»

Jeg holder derfor fast ved at Klimarisiko-utvalget rydder opp i den forvirrende debatten som blant annet Hauge har skapt. Da nytter det ikke at Hauge møter avsløringene av egne feil med nye ville rop ut i samfunnsdebatten.